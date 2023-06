Así es Susana Saborido, la mujer de Joaquín en la que se apoya tras su retirada

Tras más de veinte años de carrera futbolística, el célebre Joaquín Sánchez -aunque no necesita apellido- se retira del campo. “Nada es para siempre, dicen. Pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación. De lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas. Mi arte. Una ventana hacia la eternidad”, dice el deportista en su vídeo de despedida.

Como despedida, hoy se celebrará un partido en homenaje a Joaquín en el Benito Villamarín de Sevilla, al que acudirán miles de aficionados y compañeros de Laliga que quieren arropar al futbolista en uno de los momentos más importantes de su vida.

Entre ellos, por supuesto, se encontrará también la mujer del gaditano, Susana Saborido, con la que lleva casado desde el año 2005. En sus propias palabras, ella es una de las personas más importantes de su vida, y su principal apoyo en este momento complicado que atraviesa. “Hoy tengo que ver cómo le dices adiós a tu vida, a tu mundo, a tu todo, y yo ahora no sé ni qué decir, ni qué hacer, porque no me lo puedo creer. Sólo decir que fuiste, eres y serás uno de los mejores futbolistas que ha dado España”, le dice la sevillana a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 150.000 seguidores.

Cuando se dio a conocer su relación con Joaquín, Saborido se mostraba como una chica tímida que rehuía del foco mediático, pero poco a poco fue ganando confianza y ahora se desenvuelve con naturalidad ante las cámaras. De hecho, trabaja como colaboradora en “El show de Bertín”, un formato de Canal Sur presentado por Osborne; y ha participado en algunos proyectos mediáticos de su marido, como “Joaquín, el novato” de Antena 3 o la serie documental “La penúltima y me voy”.

Además, se ha consagrado como influencer y mantiene una intensa actividad en sus redes sociales, donde muestra su estilo de vida y presume del mismo sentido del humor por el que Joaquín se ganó a la opinión pública.

Juntos han formado una bonita familia con dos hijas, Daniela y Salma, unas jóvenes promesas de TikTok que muestran en esta red social lo unidas que están a su padre.

El futuro de Joaquín en lo profesional se presenta ahora algo incierto, pero está claro que, pase lo que pase, el futbolista cuenta con un sólido núcleo familiar que le hará mucho más llevadero este camino hacia un nuevo destino.