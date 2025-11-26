José Fernando recuerda con amor (y dolor) a Michu cuatro meses después

El pasado mes de julio el clan Ortega sufrió un revés inesperado, con la muerte de Michu. A sus 33 años, perdía la vida a consecuencia de una enfermedad congénita contra la que lidiaba, mientras esperaba encontrar solución a los fallos de su marcapasos. Lo llevaba desde 2017 para estabilizar su corazón, pero tres infartos resultaron fulminantes y falleció. Lo hizo en presencia de su hija de 8 años, la que tuvo que José Fernando, hijo de José Ortega Cano. El joven rápidamente obtuvo un permiso en su centro psiquiátrico para poder darle el último adiós a su expareja, así como acompañar a su hija en los primeros momentos del duelo.

El mismo se ha embarcado en la dura tarea de reconstruirse a sí mismo frente a la ausencia de un ser querido. Aunque su relación con Michu era complicada, siempre será el amor de su vida. Así lo ha recordado él mismo a través de sus redes sociales antes y después de su trágico final. No concede entrevistas ni participa del negociado familiar en el star system, pero sus palabras son las más buscadas. De ahí de la importancia de su último movimiento en redes sociales, cuatro meses después de despedirse de la mujer a la que más amó.

Michu y José Fernando en una imagen de archivo Gtres

El triste recuerdo de José Fernando a Michu

El hermano de Gloria Camila continúa lidiando con sus problemas con las adicciones en un centro especializado. Eso le impide hacerse cargo de su hija, quien a día de hoy se encuentra bajo cuidados de su abuelo, el torero Ortega Cano. También de su hija Gloria, a la espera de que un juez se pronuncie de forma definitiva sobre las últimas voluntades de Michu, que apartaban a la familia materna de tal responsabilidad. Mientras la justicia sigue su curso, José Fernando lidia con el dolor de la ausencia.

Así lo demuestra al publicar una nueva colección de fotografías inéditas junto a Michu, acompañadas de un breve, pero contundente mensaje de amor. Cuatro meses de decirle adiós por última vez, un “hasta luego” para él, el joven ha vuelto a echar mano de su álbum de fotos privado. Lo hace para rescatar del olvido imágenes que le traen a su memoria momentos inolvidables vividos junto a la madre de su hija. “Uno para el otro”, escribe como acompañamiento a una estampa en blanco y negro de ambos en sus días felices juntos.

José Fernando Ortega y Michu Instagram

También le deja claro allá donde esté que lo que siente hacia ella es “amor incondicional” y que nunca se borrará ese sentimiento que atesora en su corazón. José Fernando es firme en su declaración de amor a Michu y tiene claro qué siente hacia ella, pues lo que un día atesoraron es para él, a día de hoy, “eterno”. Así lo va narrando mediante fotografías de ambos, en las que se cuelan otras en las que su hija Rocío es la protagonista de su sonrisa.

Ya se despidió de ella días después de conocerse su fallecimiento. Estaba destruido: “Qué decir al amor: solo que siempre será nuestro y que nunca olvidaré el gran amor hacia tu hija y hacia mí. Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos y tus sueños, junto a tus metas con tu gran vivir hacia la vida. Siempre serás una persona recordada con tu sonrisa en el alma y tu canto hacia el viento. Ahora, descansa en paz y con tu alma celestial, brilla como nunca jamás, ¡te amamos mami!”, le dedicaba José Fernando al amor de su vida.