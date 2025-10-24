Ortega Cano, entre lágrimas, sorprende a su hija Gloria Camila en directo en el plató de 'Supervivientes All Stars'

Ortega Cano, ramos de flores en mano, fue uno de los grandes protagonistas de la noche en una nueva gala de 'Supervivientes All Stars', que marcó la hoja de ruta de cara a la gran final de la semana que viene. El torero apareció por sorpresa en plató para dar ánimos a su hija, Gloria Camila, que fue expulsada del concurso la semana pasada y no podrá optar por el multitudinario premio del concurso de Telecinco. Además, Jorge Javier Vázquez anunció a bombo y platillo la expulsión de Carlos Alba, que no recibió el beneplácito de la audiencia y anunció también, los dos primeros concursantes que son finalistas de esta segunda edición estelar del concurso por excelencia de la televisión española: Miri y Tony Spina.

Tenemos calendario y primeros concursantes finalistas de 'Supervivientes All Stars'

La octava gala de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' fue una montaña rusa de emociones, marcada por los últimos giros antes de la gran final. Las mesas de las tentaciones pendientes también trajeron momentos memorables: Rubén Torres, llevado por el hambre y el buen humor, aceptó raparse la cabeza y hasta las cejas a cambio de dos boles de chucherías y migas, mientras Jessica consiguió hablar con sus hijos sin pagar ningún precio, provocando una ola de ternura entre compañeros y espectadores.

Jorge Javier Vázquez, como maestro de ceremonias, aprovechó para anunciar el calendario final que definirá el desenlace: el domingo la mudanza a Cayo Paloma, el martes la semifinal y el jueves, la esperada gran final desde Honduras.

El gran momento de la noche llegó con la expulsión de Carlos Alba, quien perdió su duelo frente a Rubén Torres con un 63,8% frente al 36,2%. Ambos habían mostrado un respeto mutuo que hizo más emotiva la despedida. Torres, al saberse salvado, levantó discretamente el brazo en señal de victoria, sin apenas celebrar por deferencia a su compañero. Carlos, por su parte, se marchó con serenidad y palabras de agradecimiento, recordando la dureza y la camaradería de una aventura que definió como “inolvidable”.

En plató, la tensión se mantuvo con las nuevas nominaciones: Adara, Jessica y Torres se convirtieron en los candidatos de la semana, mientras Miri, vencedora de la prueba de líder, ejerció su poder para salvar a Tony Spina. Lo que nadie esperaba era que ese gesto sellara el destino de ambos como los primeros finalistas de la edición, un desenlace que deja el juego completamente abierto de cara al sprint final.