La madre de Michu cuestiona a Ortega Cano como abuelo de su nieta Rocío

En su testamento, Michu, madre de Rocío, la hija que tuvo durante su relación con José Fernando Ortega, especifica que tras su muerte la custodia debía recaer en José Ortega Cano y Ana María Aldón. Pues bien, en principio, la niña abandonó la casa de su abuela materna en Arcos de la Frontera para instalarse, eso es lo que creíamos todos, en el chalet del torero. Pero resulta que Inma, la madre de Michu, cuenta que Rocío donde realmente vive es en el piso de su tía Gloria Camila y no en el domicilio de su abuelo. Y que mientras la hija de Ortega participaba en "Supervivientes" la pequeña estuvo cuidada por otro familiar y por Rocío Flores.

Gloria Camila y su padre, José Ortega Cano en una imagen de archivo Gtres

En definitiva, que ve a su abuelo paterno muy poco, ni tampoco a su tío José María, hijo del torero y de Ana María Aldón. Aunque van al mismo colegio estudian en cursos distintos y apenas coinciden. Es lo mismo o que le ocurre con su progenitor, que continúa ingresado en una clínica psiquiátrica y cuenta con pocos permisos de salida.

Próximo reencuentro

Inma tiene previsto visitar a Rocío, a la que adora, en el puente de la Constitución de diciembre. Como nadie se la lleva a Arcos tendrá que desplazarse a Madrid. Mujer de pocos recursos económicos, para ella supone un esfuerzo dinerario afrontar los gastos del viaje, pero el deseo de estar con su nieta prioriza sobre todo lo demás.

Además, Inma está muy disgustada por los sistemáticos ataques de su hija Tamara a Gloria Camila. Considera que, por el bien de Rocío, la paz debe reinar entre las dos familias. Ya lo ha hablado con la combativa Tamara, pero está hace caso omiso a los consejos de su madre, lo que contribuye a agravar la situación entre las dos partes.