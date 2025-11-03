La cita secreta de Ana María Aldón y Rocío Carrasco en un centro comercial de Madrid

Gloria Camila Ortega ha puesto fin a su aventura en Honduras, tras regresar de ‘Supervivientes All Stars’. No llegó a la final y se quedó fuera del pódium, pero se hizo merecedora de un hueco en ‘De viernes’, programa en el que se sentó este fin de semana. No solo habló sobre su segunda experiencia en los Cayos Cochinos, sino también sobre algunos asuntos peliagudos que le aguardaban en España. Entre ellos, su delicada relación con su hermana, Rocío Carrasco, así como su conflictiva situación con Ana María Aldón, quien fuese mujer de su padre, José Ortega Cano.

La diseñadora y colaboradora de televisión no tardó mucho en responder a su entrevista desde el plató de ‘Fiesta’, donde se desahogó sobre las últimas voluntades de Michu. No está conforme con cómo se han desarrollado los hechos y cómo le han apartado de todo el proceso en relación a la hija de José Fernando, cuando su madre confió en ella para cuidarla si sucedía una tragedia. Pero no solo se trató este asunto, sino también se desveló la cita secreta que la ex del diestro ha mantenido con la ex de Antonio David Flores. Un movimiento estratégico que deja clara su postura respecto a la guerra familiar.

El encuentro de Ana María Aldón y Rocío Carrasco

Sus lazos familiares están cogidos con pinzas, pero ambas tienen mucho en común. Quizá por ello se ha materializado una quedada que trataban que fuese discreta y sin despertar la atención de los medios, aunque les ha resultado imposible esconder sus pasos. Una cita que ha tenido lugar este mismo sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en un centro comercial de Madrid, tal y como ha desvelado el periodista Saúl Ortiz en el citado programa de Telecinco. Habla de una conversación “amistosa” entre la exmujer de José Ortega Cano y la hija de Rocío Jurado.

“Estuvieron hablando, conversando de forma amigable y cómplice. Fue después de la entrevista de Gloria Camila”, detallan desde el programa, que se desplazó hasta el centro comercial en cuestión y lograron encontrar incluso testigos del inesperado encuentro. “Se han reunido. Hay fotografías. Lo que nos cuentan es que hubo una conversación amigable y distendida. Se encontraron en una tienda y estuvieron bastante tiempo”, amplían. Lo que no se sabe es de qué hablaron, aunque seguramente se pusieron al día y pudieron intercambiar opiniones sobre la entrevista de la noche anterior de Gloria Camila en ‘De viernes’.

No es la primera vez que los caminos de Ana María Aldón y Rocío Carrasco se cruzan. Ya pudieron demostrar que entre ellas no hay conflicto ni tensión alguna, cuando se vieron en un especial de ‘Sálvame’. Intercambiaron amables palabras la una hacia la otra y dejaron claro que no tienen nada que reprocharse, pues han sabido mantenerse al margen de los conflictos que sí protagonizan otros miembros del clan Mohedano y Ortega. La diseñadora fue la sustituta de Rocío Jurado en el corazón del torero, a quien conoció precisamente por la admiración que sentía hacia la cantante. La hija no ha tenido nunca nada que echar en cara a Ana María, pero tampoco se les consideraba tan afines como para citarse en un centro comercial de Madrid, ante la mirada de cientos de sorprendidas personas.