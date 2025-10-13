La madre de Michu se cita con Ana María Aldón para ver a su nieta

La muerte de Michu, a los 33 años, el pasado mes de julio sumió a su familia en la tristeza. También al clan Ortega, con los que la gaditana entroncó al dar a luz a su hija Rocío, fruto de su relación con José Fernando. El hijo de Ortega Cano no puede hacerse cargo de la menos al encontrarse aún internado en un centro psiquiátrico. Es por este motivo que la última voluntad de su madrees que la niña estuviese al cuidado del diestro, así como de Ana María Aldón, quien fuese su esposa cuando se redactó el escrito legal. También se confiaba en Gloria Camila como responsable en caso de que algo sucediese.

Con ello, la pequeña Rocío ya se encuentra en Madrid junto a su familia paterna. Lo han llevado con total discreción, a pesar de la oposición inicial de la familia de Michu. La niña vivía con su abuela, Inmaculada, en Arcos de la Frontera y prometía poder ofrecerle lo mejor para sus cuidados, pero entendió que lo más recomendable para su futuro es que comenzase una nueva vida en la capital. Eso sí, estableció sus condiciones a la espera de que la justicia se pronuncie al respecto. Entre los puntos establecidos está un régimen de visitas.

El encuentro de Inma con su nieta y Ana María Aldón

Parece que la familia Ortega al completo está dispuesta a respetar las condiciones impuestas por la madre de Michu. Entre sus demandas está poder disfrutar de su nieta en fechas señaladas, como Navidad, vacaciones, cumpleaños o eventos destacados en su calendario como funciones escolares o exhibiciones de baile. Esto hace que Inmaculada se haya citado con Ana María Aldón y así poder ver de nuevo a su nieta.

La madre de Michu confiesa cómo le dijo a su hija que “mamá está en el cielo”

Este fin de semana se ha producido la reunificación familiar. Les ha costado mucho llegar a un acuerdo, pero ha primado al final el sentido común y las ansias de no añadirle más sufrimiento a la niña tras la muerte de su madre. Y así están lidiando con ello, emprendiendo la abuela rumbo a Madrid para pasar un tiempo con su nieta. No estaba junto a ella Tamara, la tía de la pequeña, que tanto ha batallado en los platós de televisión, dando jaque a la familia Ortega, para que no se llevasen a la niña. Tenía compromisos profesionales y no pudo viajar.

En el encuentro se comenta que ha estado presente también Ana María Aldón. La diseñadora tenía muy buena relación con Michu y encontraban apoyo la una en la otra. Su vínculo no se rompió cuando se acabó el matrimonio con José Ortega Cano y siguieron en contacto. En las últimas voluntades se hacía mención directa a Ana María, como parte importante en la nueva vida de Rocío en Madrid. Parece que no quiere rehuir de este voto de confianza, a pesar de que ya no forma parte de la familia y, de hecho, sea persona incómoda para el diestro y, sobre todo, para su hija Gloria Camila.