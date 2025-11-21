La hija de Ana María Aldón le pide que demande a Gloria Camila

La guerra de Ana María Aldón contra Gloria Camila ha supuesto la llamada a filas de Gema Aldón. Su hija se ha convertido en su fiel defensora en los platós de televisión, aunque en muchas ocasiones la madre le ha pedido que guarde silencio, se meta en sus asuntos y no azuce a sus enemigos. Siempre ha sido un tanto rebelde, pero, como decía la ex de Ortega Cano a Gloria cuando estalló el pasado fin de semana: “Cuando llegué me encontré una familia destrozada y sí, mi hija tenía problemas conmigo en la adolescencia, los mismos que has tenido tú con tu padre”. El cruce de reproches continúa este viernes.

Gema Aldón se ha sentado en el plató de ‘El tiempo justo’ aprovechando que su rival tiene el día libre. El día anterior ya le dejó el recado preparado: “Yo venía dispuesta a hablar mucho y decir muchas cosas, pero hablando de salud mental voy a hacer un voto de silencio. Por mi salud y por la salud mental de mucha gente y del resto”. Se lo había prometido a su padre, José Ortega Cano. Eso sí, después soltó varias perlas: “La primera es que cuando hablo de la medicación, lo hago con conocimiento de causa. Y segundo, para nada es comparable la relación que tengo con mi padre, con la relación de ella con su hija”. Además, promete acciones legales por acusarla de empujar a Ana María Aldón al suicidio. Son palabras mayores.

Gema Aldón echa más leña al fuego

Lo primero que hace Gema al iniciar la entrevista es reconocer que ha llamado “recogeyuca” a Gloria Camila, “porque a mí se me ha llamado muchas cosas”. Pero quiere aclarar que “no soy una persona racista, ni xenófoba, ni nada de eso”. Sus ataques tienen una clara destinataria e incide donde hace daño. Y es que está muy enfadada y le acusa de mentir. Por ejemplo, cuando dice que Ana María Aldón llegó a la familia Ortega medicada.

Gema Aldón asegura que Michu quería que su hija la cuidase Ana María Aldón

“Eso es totalmente falso. Se estaba diciendo que mi madre anteriormente había tenido de pequeña varios problemas con su padre, con mi abuelo, pero que tú tengas que medicarte en un momento puntual de tu vida, no significa que lo lleves arrastrando a lo largo de tu vida. Mi madre cuando empezó con su padre estaba estupendamente bien, no tenía medicación ninguna”.

Gema Aldón ha pedido a su madre que ponga a sus abogados a trabajar para interponer una demanda contra Gloria Camila. Se aferra a la gravedad de decir que Ana María estaba en tratamiento cuando conoció a su padre. Mantiene que fue a raíz de iniciar su relación con José Ortega Cano cuando aparecen sus problemas de salud mental que requerían medicación. Y es que al poco de conocerse se quedó embarazada y él entró en prisión por su accidente de tráfico. Fueron muchas emociones de golpe. Este aparente lío en las fechas del tratamiento Gema quiere aclararlo en los tribunales, mientras sigue sin ver que haya problema en decir que Gloria es la culpable de empujar a su madre al suicidio. También será un juez quien les saque de dudas.