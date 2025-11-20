Eterno enfrentamiento
Rocío Carrasco ridiculiza con un despectivo mote a Ortega Cano
La hija de Rocío Jurado no guarda un buen recuerdo de su viudo. Tiene una forma curiosa de referirse a él con sus íntimos
Hace años que ni se ven, ni se hablan y se ignoran totalmente, pero Rocío Carrasco se refiere a José Ortega Cano, el que fuera segundo marido de su madre, Rocío Jurado, con un despectivo mote que hace referencia a sus antecedentes taurinos. La hija de “la más grande”, cada vez que hace referencia al diestro le llama “brave bull fighter”, que viene a significar algo así como “bravo torero”. Pero no es un calificativo que pretende ser un elogio, sino todo lo contrario. Se trata de una manera irónica de referirse a una frase que dedicó Ortega a su ex mujer, Ana María Aldón, en un programa de televisión en directo, exactamente a aquel “mi semen es de fuerza” que José lanzó a la diseñadora con el fin de arreglar un matrimonio que ya era insostenible.
Rocío Carrasco se cachondea de tal afirmación demostrando el escaso respeto que siente hacia el viudo de su progenitora. Como decimos, el distanciamiento entre ambos es absoluto, pero hay que recordar que el veterano torero jamás le ha faltado el respeto a la primogénita de quien fuera su esposa. La mujer, que, según ha confesado, fue el gran amor de su vida.
De hecho, la casa de Ortega más parece un museo dedicado a Rocío que otra cosa. Y Ana María aguantó estoicamente ese perenne homenaje de su marido a su primera mujer, aunque, en el fondo, se sentía desplazada por ese recuerdo imperecedero. Ese fue, quizás, uno de los motivos que acabarían deteriorando inexorablemente su matrimonio.
