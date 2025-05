Louis Prevost, el hermano díscolo del Papa León XIV: de MAGA y mucho "más liberal"

Robert Prevost es el nuevo Papa de la Iglesia. Seis días después de su presentación, todas las miradas están puestas en el Papa León XIV, sucesor del Papa Francisco. El próximo 18 de mayo tendrá lugar la entronización de Prevost, misa a la que asistirán los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña Letizia.

Louis Prevost, el hermano díscolo del Papa León XIV

El hermano del Papa León XIV está acaparando toda la atención mediática en Estados Unidos desde que Prevost fue nombrado Pontífice de la Iglesia. Louis Prevost, de 73 años, se encuentra en el ojo del huracán mediático por unas comentadas publicaciones en Facebook que ya no están disponibles para todo el público. En ellas, incluían críticas a Nancy Pelosi y su esposo, además de la afirmación de que los partidarios del presidente Joe Biden padecían una "aflicción mental", según publica "The New York Times".

El lunes, Prevost asistió de invitado al programa "Piers Morgan Uncensored" Allí, el hermano del Papa León XIV fue preguntado por las comentadas publicaciones. "Es un material bastante agitado para alguien que ahora es el hermano mayor del papa", dijo el presentador.

Papa León XIV Vatinca News

"Bueno, lo publiqué, y no lo habría publicado si no lo creyera un poco", respondió Louis Prevost, añadiendo que ahora era "probable que me modere" con su hermano al frente de la Iglesia. Además, se definió como "tipo MAGA". Según el hermano del Papa, el Pontífice es "mucho más liberal" que él, aunque no lo llamaría woke o "progre". Sobre su pontificado, espera que su hermano haga cosas "por el centro".

Opiniones diferentes

Los hermanos Prevost tienen opiniones diferentes. Mientras que el Papa León XIV pidió en su primer discurso la paz en Gaza, su hermano Louis dijo tras los atentados del 7 de octubre de 2023 que "yo habría arrasado Gaza y la habría convertido en un aparcamiento", según publica "The New York Times".

"Pero él sabe que soy quien soy", declaró en el programa "Piers Morgan Uncensored" sobre su hermana. "Conoce bien mis posiciones. Sabe que probablemente no voy a cambiar, y no creo que lo haga, salvo para, como tú dices, bajar el tono", confesó Louis Prevost.