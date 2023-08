Olga Moreno comienza un nuevo capítulo junto a Agustín Etienne en Madrid

Olga Moreno está viviendo uno de los momentos más dulces con Agustín Etienne, con el que lleva ya casi un año de relación, que parece ir avanzando cada día más y más. Actualmente, la pareja se encuentra a caballo entre Madrid y Málaga. Es en la capital donde están comenzando a hacer su vida en pareja, pero, aún así, la diseñadora de moda ha programado sus meses para poder estar 15 días en Madrid y otros 15 en Málaga, donde vive su hija. Ser una persona tan familiar hace que pueda compaginar este ritmo, al menos por el momento. “Cuesta trabajo el salir de tu casa, el moverte, el volver a Madrid... pero de momento, lo llevo bien. Se me hace duro separarme de mi gente, de mis seres queridos, pero bueno, como estamos una semanita sí y otra no, lo voy llevando” ha expresado en una entrevista a la revista Semana, donde también ha hablado sobre su relación.

Tras meses alejada de la esfera pública, Olga Moreno ha reaparecido para mostrar el momento en el que se encuentra. Y es que uno de los puntos más llamativos ha sido que, después de terminar su relación con Antonio David Flores en 2021, ha decidido iniciar los trámites de divorcio.

Antonio David y Olga Moreno Gtres

Y es que, esto podría deberse al momento que está pasando con su nueva relación. La promesa de un gran amor con el que conviviría puede hacer saltar las alarmas sobre una posible boda. Por el momento los dos se encuentran disfrutando de su floreciente relación, la cual está apunto de hacer un año. Olga Moreno no ha tenido miedo en calificarlo como “un hombre que me respecta y me da mi sitio”.

Mientras antes solo acudía a la capital con motivos de trabajo, ahora ha decidido pasar un poco más de tiempo para disfrutar cerca de su pareja Agustín. “Con él es todo muy fácil, es una persona muy respetuosa y tremendamente ordenada” lo ha calificado haciendo énfasis en que es una cualidad que le resulta positiva y le gusta. Y con todo esto la sevillana da gracias por todo lo que le aporta a su relación. “Me respeta, me da mi sitio, todo le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas... Me transmite tranquilidad”, añade y cuenta como este ya conoce a su familia y que “ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente”. Por su parte, la diseñadora aún no conoce a los padres de este debido a que residen en Argentina.