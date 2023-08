Olga Moreno regresa para dar su sitio a Agustín Etienne y lanzar dardos contra Antonio David Flores

Olga Moreno ha querido permanecer en un discreto segundo plano durante los últimos meses, alejándose del foco mediático que a veces le atrae. En ocasiones, siente la necesidad de confesarse sobre su vida personal, aunque en otras huye de las preguntas sobre su lado más íntimo, amparándose en el silencio. Ahora ha regresado al kiosco rosa con una entrevista que seguramente mueva de nuevo los cimientos de su existencia, después de tanto tiempo de paz.

Olga Moreno y Antonio David Gtres

Un regreso inesperado, pues no hay una actualidad latente que le haga dar el paso de regresar a la picota informativa, aunque sí el hecho de que acaba de cerrar su tienda en Málaga puede dar pistas a qué le ha empujado a dar declaraciones que bien podrían enfadar a su exmarido, Antonio David Flores, pues no le dejan en muy buen lugar.

La empresaria continúa adelante con su romance con Agustín Etienne, del que se ha declarado enamorada en varias ocasiones, aunque sin querer hacer demasiado ruido mediático. Ahora parece que está dispuesta a regresar con fuerza a los titulares, como el que le ha dado a la revista ‘Semana’, con motivo de su primer aniversario junto al que fuese representante de Belén Esteban: “Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio”, se puede leer en la portada de la citada revista. Una declaración firme que no deja lugar a dudas de que encierra una pulla directa hacia el ex guardia civil, pues las comparaciones son evidentes llegados a este punto.

Olga Moreno Revista Semana

Olga Moreno quería estar tranquila y recuperar el anonimato que un día tuvo, aunque también reconoce en la entrevista que acaba de conceder y que mañana saldrá a la venta, que tiene mono de televisión. Pero ahora quiere poner sobre el tapete informativo su romance con Agustín Etienne, con el que lleva ya un año de amor, y quien parece estar superando con creces las expectativas que su anterior relación le dejó. Y es que el representante ya está adaptado a la perfección a la vida de la empresaria, conoce a su familia y sus amigos y están sentando las bases para que su romance perdure en el tiempo. De hecho, incluso llega a hablar de boda con la revista, aunque entre risas y dejando claro que por ahora no está en sus planes vestir de blanco para volver a pasar por el altar.