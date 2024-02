La otra "familia" de Antonio Tejado le lleva a prisión

La relación de Antonio Tejado con el gimnasio sevillano "La familia" le condujo a contactar con uno de sus dueños, al que todo el mundo conoce como "el ruso" por sus orígenes. Y fue su perdición, porque el personaje en cuestión le condujo hacia las malas compañías y, en definitiva, a prisión.

Curiosamente, el padre de "el ruso" es un hombre muy querido y respetado en los ambientes pugilísticos de la capital andaluza, que ayuda a chavales a salir de sus adicciones mediante la práctica del deporte en el ring. Allí, dicen, Antonio consiguió salir del mundo de las drogas y el alcohol, pero entró en un universo paralelo en el que primaba la delincuencia. Porque entre esas cuatro cuerdas también entrenaban algunos de los miembros de la banda responsable de los robos de las casas de María del Monte o Sergio Ramos. Esa "familia" ocultaba sus fechorías a los demás boxeadores del gimnasio, nadie tenía constancia de lo que Tejado, el ruso y sus seis compinches tramaban.

Antonio Tejado Gtres

A Antonio le perdió la avaricia, y traspasó los límites de la legalidad sin mancharse, por lo que se cuenta, las manos El planeaba los robos pero no intervenía en ellos. Se creía libre de sospechas y no sabía que su teléfono estaba pinchado porque las fuerzas del orden habían descubierto que su vida no era tan normal como intentaba aparentar. Hilaron cabos, descubrieron su amistad con el ruso, con otro delincuente de la zona de Torreblanca, ya “fichados”, y llegaron a la conclusión de que el sobrino de la cantante podía estar al margen de la ley.