Patricia Conde: «Evito el azúcar, el alcohol y las personas tóxicas»

«Practico la gratitud, que es tremendamente poderosa. A mi edad ya conozco todas “las trampas” de la profesión, no es ni tan bonita, ni tan difícil, ni tan mala, ni tan buena como cuentan… Supongo que es cuestión de suerte, que te den la oportunidad de demostrar de lo que eres capaz y del famoso “estar en el momento adecuado”. Creo en el destino: si tiene que pasar, pasará». Patricia Conde (Valladolid, 1979) tiene claro el secreto para llevar 25 años entre los elegidos de la televisión. Los mismos años que tenía cuando «Sé lo que hicisteis» (La Sexta) catapultó su carrera. La presentadora, humorista y actriz, con currículum en teatro, series, cine, concursos y monólogos, vuelve a veranear en RTVE por obra y gracia de «Invictus, ¿te atreves?», donde dos equipos de celebridades se enfrentan a todo tipo de retos.

La televisión se ha llenado de formatos donde los famosos compiten por todo. ¿Qué aporta de genuino «Invictus» para atrapar al público de los lunes?

Es un gran parque de atracciones donde deporte y humor hacen una mezcla perfecta. No dejan de sorprenderme, me río mucho con este gran equipo, son geniales y trabajo con una de las mejores productoras.

Concursan, entre otros, Bibiana Fernández, Loles León o Julio Iglesias Jr. junto a «la flor y nata de los deportistas de este país». ¿Algún momento inolvidable entre tanto pulso?

Cada programa está lleno de anécdotas inolvidables y he conocido a grandes deportistas. A otros hacía más de 15 años que no les veía… Han surgido momentos que el público no se espera, de muchas carcajadas.

En la primera entrega la hemos visto practicando la puntería. Tras 25 años en el gremio, ¿tiene claro hacia dónde apuntan sus flechas profesionales?

Fui la única que le di al centro de la diana… Soy buena disparando, me enseñaron cuando hice de policía en la serie «Buen Agente». Siempre he sabido lo que quería. Lo importante es irte antes de que sea tarde y seguir tu camino sin pararte demasiado a escuchar ni lo bueno ni lo malo.

«Sé lo que hicisteis» fue una escuela de humor e improvisación. ¿Le apetece un reencuentro tipo «Friends», o se conforma con un grupo de WhatsApp y alguna quedada navideña?

Creo que en esta profesión, como en la vida, se trata de evolucionar. Como dices, fue la mejor escuela que podía tener para curtirme en el directo. Me puse las pilas en cuestión de días, porque no era fácil conducir aquella máquina maravillosa con 25 años, en la que se me pedía salir en directo sin haber leído antes el guion. Hicimos un reencuentro hace poco en Neox y fue increíble vernos todos.

¿Qué es lo que más sorprende cuando se la conoce y el prejuicio que más le cuesta desmontar de sí misma?

Quizá que tengo una disciplina casi militar para el trabajo y que, sin un guion que lo justifique, no soy fácilmente manipulable. Trato a todo el mundo con respeto.

«La verdadera felicidad no tiene caducidad, si no que es permanente», escribe en Instagram. ¿Ha descubierto por fin cómo se logra?

Estoy cerca de conseguirlo. Levantarme por la mañana y sentir felicidad sin ningún agente externo, como cuando nos sentimos enamorados.

También muestra en redes que utiliza productos antiedad. ¿Cuánto tiempo dedica al autocuidado y qué lo vertebra?

Soy socia accionista y fundadora de «Actiage», una plataforma médica basada en la última evidencia científica especializada en el antienvejecimiento. Además, llevo una dieta estricta sin gluten, sigo los ritmos circadianos, porque trasnochar es lo peor para las células. Evito el azúcar, el alcohol, el tabaco, las personas y ambientes tóxicos, soy amable conmigo y evito el estrés innecesario.

Se enorgullece de haber ido a contracorriente. ¿Apunta maneras su hijo en esa rebeldía suya?

No me gusta que tengan planes para mí y sea la última en enterarme. Las veces que he puesto límites se han sorprendido y se han indignado. Esto es saber quién eres y tener claros tus principios. Siento un profundo respeto por mi hijo, siempre he pensado que si tienes una gran exposición mediática, es mi deber protegerlo y que se sienta un niño normal.

El año pasado tuvo que anular sus vacaciones para estar en «José Mota Live show», también en RTVE ¿Este verano tiene ya cerrado su descanso?

Fue una gozada trabajar con José Mota. Me organicé muy bien, grababa martes y miércoles y los jueves me iba a Mallorca. Estuve todo el verano viajando entre Mallorca, Cantabria y Madrid. Tampoco podía quejarme.