El vestido de lunares más corto (y glamuroso) de Patricia Conde es el que las chicas que mejor visten van a llevar a la Feria de Málaga

¡Qué viva Málaga y su Feria! Porque sí amigas, nosotras ya estamos contando los días para que se ilumine (aún más) Málaga con su feria de día y su feria de noche. Y es que si en la Feria de Abril maravillamos con los looks que eligieron las famosas e influencers para ir a disfrutar del albero y las casetas, deseando estamos de ver que estilismos eligen para la Feria de Málaga 2023, se vistan o no de gitanas. ¿Qué look ponerte para ir a la Feria de Málaga? Teniendo en cuenta que es a mediados de agosto, mejor intentar alejarse de la manga larga si no te vas a vestir de flamenca, porque puede ser que acabes desmayada por el calor. Pero ha sido ver este vestido de lunares y mini de Patricia Conde y enamorarnos. Aunque la mala noticia es que aún no sabemos de dónde es, pero estamos esperando que la actriz y presentadora o estilista, nos lo chiven a través de Instagram como siempre hacen.

La 1 estrenará muy pronto un nuevo espacio semanal llamado José Mota Live Show, donde el humorista hará comedia en vivo en un plató. El nuevo formato, según ha anunciado RTVE, repasará la actualidad de este verano y lo presentará junto a Patricia Conde como han anunciado esta semana. Pero como era de imaginar, nosotras solo nos hemos fijado en el maravilloso vestido de Patricia Conde que es todo lo que necesitamos para la Feria de Málaga, porque además de ser de lunares, es muy corto, lo que hace aún un efecto piernas más infinitas.

Patricia Conde con vestido de lunares. Gtres

Falta junto un mes para la Feria de Málaga y nosotras ya tenemos claro que el vestido de lunares de Patricia Conde es la opción más glamurosa si no te vas a vestir de flamenca.