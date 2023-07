¿Quién es Juan Dávila, el cómico y expolicía que flirtea con Fabiola Martínez?

Fabiola Martínez ha dicho por activa y por pasiva que está cerrada al amor, pero en las últimas semanas hemos descubierto que le hace tilín un ex policía local y actor cómico con el que comparte plató en el programa "Y ahora Sonsoles". Se llama Juan Dávila, tiene cuarenta y cuatro años y no para de tirarle los tejos a la ex mujer de Bertín Osborne, tan descaradamente y en directo, que asombra a todo el mundo.La complicidad entre ambos es más que evidente. Fabiola entra sin problemas en el juego de flirteo de Juan, ante la sonrisa cómplice de la misma Sonsoles.

Dávila es uno de los humoristas más populares de nuestro país. Ejerció durante seis años como agente del orden en la comisaría madrileña de Alcobendas, y en el 2012 decidió abandonar esa profesión para cumplir su sueño de convertirse en actor.

Es un monologuista de éxito y le hemos podido ver actuando en “La chocita del loro de la Gran Vía madrileña, en Paramount Comedy, y en series como "El incidente", "Las chicas del cable", "Sin identidad" , "Acacias 38" y "Bosé".

Uno de sus amigos le define como “un tío estupendo, divertido, inteligente y muy ingenioso”. En el vespertino presentado por Sonsoles Onega cae bien a todo el mundo y suele gastar bromas con frecuencia.

Que se sepa, todavía no ha conseguido una cita con Fabiola fuera de la tele, pero nos dejan entrever que el encuentro está cercano por la enorme sintonía existente entre ambos.