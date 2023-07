Fabiola Martínez, muy incómoda, se enfrenta a lo dicho por Chabeli Navarro sobre Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha vivido este viernes una situación incómoda, pero su condición de colaboradora habitual del programa ‘Y ahora Sonsoles’ no le dejaba escapatoria. La venezolana se ha enfrentado a las últimas informaciones sobre su exmarido, Bertín Osborne, después de desvelarse que está esperando un nuevo hijo junto a su nueva pareja, Gabriela Guillén, así como las durísimas acusaciones vertidas por su ex, Chabeli Navarro, a golpe de exclusiva. Como no podría ser de otra forma al tratarse de la noticia más jugosa del kiosco rosa de esta semana, se ha desgranado una vez más lo confesado por Chabeli, que asegura que el cantante no solo la dejó embarazada, sino que también mantiene que la convenció para abortar. Él lo niega, incluso ha anunciado acciones legales para proteger su honor. Pero, ¿qué es lo que piensa Fabiola Martínez sobre todo esto?

Portada de la revista 'Lecturas' Lecturas

Ante las vacaciones de Sonsoles Ónega, la encargada de conducir el espacio de Antena 3 era Rebeca Haro, quien trató de sacarle unas declaraciones a su colaboradora sobre el tema en cuestión. Le toca de cerca el asunto y sus palabras eran las más esperadas, pero se ha hecho mucho de rogar: “De este tema no, no tengo nada que decir”, se mantenía en firme ante la insistencia no solo de la conductora del programa, sino también de sus compañeros de tertulia.

Fabiola Martínez nunca ha tenido reparos en comentar abiertamente las aventuras de su exmarido desde que su matrimonio llegase a su fin. Incluso ha hablado sin problemas sobre su próxima paternidad, pero parece que Chabeli Navarro para ella es un tema tabú y es ahí donde ha establecido el límite entre lo que considera su trabajo como colaboradora de televisión y su intimidad. “Os agradezco el respeto y el cariño que me demostráis y que entendáis que esto a mí ni me va ni me viene. No tengo nada que ver y no tengo nada que opinar. Es que todo esto me resbala”, se acoge la venezolana por toda respuesta a cualquier pregunta sobre el entuerto mediático –y parece ser que también judicial- de Bertín Osborne con la que fuese su pareja tras su ruptura.

Fabiola Martínez en 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Ella entiende el deseo del programa de tener sus primeras declaraciones sobre esta polémica y también que el público quiera más detalles que alimenten la controversia. De ahí que saque a relucir el contrato que ha firmado con la productora que ha confiado en ella como rostro habitual de su espacio: “Tengo un contrato y soy una colaboradora más que opina de temas de actualidad. En el tema personal, me permito el no opinar”, volvía a levantar un muro entre sus pensamientos y su respuesta pública. Es más, para evitar más presiones en esta dirección, quiso dejar patente que los espectadores son conocedores de lo que podría estar pensando atendiendo a su comunicación no verbal: “La gente se da cuenta de mi incomodidad, de cómo he dicho que no quiero decir nada”, zanja.