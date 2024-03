Raúl Prieto emprende su aventura en “Supervivientes” en el momento más delicado para su marido, Joaquín Torres

Este 7 de marzo arranca en la pequeña pantallaSupervivientes, uno de los programas más salvajes de la televisión. En esta edición que promete dejar a los telespectadores en vilo desde su primera emisión y en el que se estrena como director del programa Raúl Prieto. Sin embargo, su nueva aventura no está empezando como le gustaría debido a asuntos familiares que no puede ignorar.

El pasado domingo todos los concursantesponían rumbo a Honduras para aventurarse en un concurso que los pondría a prueba, incluso a aquellos que se encargan de su dirección y producción. Esta nueva etapa va a ser más dura todavía para el periodista Raúl Prieto que no puede evitar girar la vista a su hogar, donde su marido está viviendo uno de sus peores momentos.Joaquín Torres, el arquitecto de la casa de Tamara Falcó, no está pasando ni su mejor etapa profesional ni personal. Hace unos tres meses el marido de Prieto tuvo un accidente de moto que lo obligó a dejar a un lado el trabajo para centrarse en su recuperación. Algo que él mismo ha considerado un auténtico calvario y está “deseando retomar su vida”, indicaba en la publicación en la que salía paseando con muletas a la puerta de su oficina.

Por el momento no va a poder recuperar su “vida”, pues el sábado sufrió uno de sus reveses más duros: la muerte de su madre. Lo cierto es que la mujer era muy mayor y llevaba mucho tiempo enferma, pero no por eso le ha resultado menos duro decir adiós. Sumado a esto se encuentra su difícil recuperación y su delicada salud mental. La situación llega a un punto en el que Raúl no puede evitar preocuparse por que es el amor de su vida.

El marido de Prieto reconoció en sus redes sociales que con esta partida su vida “se fue un poco con ella”. Se trata de una pérdida para la que nadie está preparado, pero para la que el arquitecto trató de prepararse por todos los medios. Llegó a modificar su la luna de miel con su marido para no alejarse mucho de su madre, la que siempre le apoyó y “tanto amor” le dejó, “un ejemplo de vida que siempre será su legado”, decía en sus redes el arquitecto.

“Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo. Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo. Me ha dejado tanto amor que nada ni nadie podrá superar. Le dije que se fuera tranquila que yo cuidaría de papá hasta el último aliento, pero siento tal vacío que no sé si podré cumplirlo”, terminaba por confesar en la carta que había escrito en sus redes sociales para homenajearla.

Joaquín Torres junto a su madre Instagram

Unas palabras que no han hecho más que preocupar a Raúl Prieto que “desde hace un tiempo está preocupado por él, el accidente le dejó muy delicado de salud y aunque hace todo lo posible por estar mejor, la cabeza y el ánimo no le juegan buenas pasadas”, revela una fuente cercana a su entorno al portal “Informalia”.