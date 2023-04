Rocío Carrasco cumple 46 años ajena a sus últimas derrotas en los tribunales

Rocío Carrasco reaparecía ayer horas antes de su 46 cumpleaños en el desfile su amigo José Perea y dedicaba unas bonitas palabras a su madre. La hija de Rocío Jurado, que conoció al diseñador durante el ‘Mediaset Night Fever’, ejerció como presentadora del evento en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque. Lejos de la cadena de televisión, donde ha sido vetada, y ajena a los últimos fallos del Supremo, que ha desestimado sus demandas contra Olga Moreno y Raquel Bollo, la mujer de Fidel Albiac se mostró de lo más contenta como maestra de ceremonias del show.

“Yo me enamoré de José Perea sin conocerle. Un día le vi en un plató de televisión colocando un vestido y me fijé en que tenía en el brazo un tatuaje con dos ojos. En aquel momento supe que esos ojos eran los de mi madre”, explicó Rocío, que llevaba puesto un traje con el retrato de La Más Grande. La hija de la cantante, que cumple 46 años este sábado, 29 de abril, aseguro que Jorge es una maravillosa persona y que ambos han forjado una amistad en la que el diseñador ha entrado a formar parte de su familia.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en una imagen de archivo Gtres

Sin embargo, lejos de la felicidad que ayer parecía invadir a la hija de Pedro Carrasco, las últimas semanas no están siendo fáciles para ella. Hace solo unos días conocíamos que Raquel Bollo le ha ganado un recurso frente al Tribunal Supremo por unas declaraciones que la ex de Chiquetete realizó el 16 de septiembre de 2019 en el ‘Deluxe’ sobre la relación de esta con sus hijos. Según la youtuber Maica Vasco, Rocío ha vuelto ha perder con costas contra Raquel. Y no era su única derrota.

El Supremo también volvía a fallar a favor de Olga Moreno hace tan solo unos días respecto a la demanda que la hija de Rocío Jurado le había interpuesto por vulnerar su derecho al honor en una conocida revista del corazón. Así lo desvelaba Jesús Manuel Ruiz, dando cuenta de que esta no es la primera vez que la justicia le da la razón a Olga frente a una denuncia de Rocío. No obstante, todavía queda abierto un último proceso judicial que se inició en 2019 sobre unas declaraciones que Olga vertió sobre ella en un programa de ‘Sábado Deluxe’. Solo queda esperar para ver de qué lado vuelve a pronunciarse la justicia.