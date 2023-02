Raquel Mosquera, indignada con Jimmy Jiménez Arnau por afirmar que Pedro Carrasco no estaba enamorado de ella

Hace unos días, exactamente el 27 de enero, se cumplían veintidós años del fallecimiento de Pedro Carrasco, y el que fuera uno de sus mejores amigos, Jimmy Jiménez Arnau, le recordaba en unas declaraciones efectuadas a una revista con frases muy hirientes contra su viuda, Raquel Mosquera, algo que ha indignado a la peluquera.

El periodista manifestó que “lo que cuente esa señora sobre Pedro me trae sin cuidado. Él se portó con ella muy bien, y Raquel no tanto con su esposo. Y añado más: creo que Carrasco se murió estando enamorado de Rocío Jurado. Con eso le digo todo. E igual que pienso que la Jurado murió enamorada de su ex marido”.

Raquel, que tiene pensado casarse este año con su actual pareja, Isi, mantiene un firme y emotivo recuerdo del que, sin lugar a dudas, fue el gran amor de su vida. En su memoria quedan unas cariñosísimas frases colgadas en sus redes sociales: “Fue muy fácil quererle, e imposible olvidarle. Vivimos diez años de amor sincero, lleno de complicidad, cariño, respeto y admiración el uno por el otro... demostrándonos, día a día, el amor que nos sentíamos. Por donde íbamos todo el mundo nos decía que éramos el ejemplo de una pareja sana”.

Pedro Carrasco y Raquel Mosquera en una imagen de archivo FOTO: JP GTRES

Así pues, es lógico que le hagan daño las declaraciones de Jimmy. No entiende su actitud ni ese ataque desproporcionado a estas alturas de la vida, veintitantos años después de la muerte del boxeador.

Manuel A. trabaja en uno de los locales cercanos al que Mosquera tiene en el Burgocentro de Las Rozas. Tuvo amistad con Carrasco y nos dice que “lo que yo viví con él y con Raquel fue la sensación de que les unía un amor pasional e intenso. Pedro venía todos los días a comer con su mujer, se pasaban el tiempo haciéndose caricias. Se querían muchísimo. Nadie puede decir que él seguía enamorado de Rocío Jurado, porque es mentira. Que le tenia cariño, si, pero era un sentimiento de amigos”.