Felipe Marichalar y Borbón se gradúa el mismo día que se pone de largo su hermana

Muy elegante, con un recogido y vestida con un traje de chaqueta blanco, la Infanta Doña Elena fue una de las primeras personas en llegar al Club de Campo de Madrid, dónde tenía lugar la graduación de su hijo Felipe y sus compañeros de clase de The College of International Studies. Junto a ella se encontraba la Reina Sofía y apartado, pero acompañado de Mar Torres, la novia de Felipe, también estaba Jaime de Marichalar.

El encuentro entre la Infanta Elena y su ex marido, Jaime de Marichalar, fue frío y distante. No hubo foto posando juntos con su hijo y ni siquiera se saludaron. Ni siquiera hubo, en esta ocasión, un cálido saludo de la Reina Sofía a su ex yerno.

El acto de entrega de diplomas del Associate Degree que acredita que Froilán ha superado con éxito el primer ciclo de estudios universitarios tenía lugar a las ocho de la tarde, casi a la misma hora a la que estaban convocados todos en la finca La Escorzonera (El Plantío, Madrid), dónde tendría lugar la puesta de largo de Victoria, que, por ese motivo, no pudo acompañarles. También con un traje de chaqueta blanco y moño bajo, la novia de Felipe se sentaba junto a Don Jaime de Marichalar para asistir emocionada a la graduación de su chico. Mar Torres, hija del dueño de la empresa de embutidos El Pozo, se mostraba muy cómplice con su “suegro”, con quién compartió confidencias durante todo el acto. Ambos, no dudaron en sacar sus móviles para inmortalizar el momento en el que Felipe recogía el diploma de manos de la presidenta del CIS, María Díaz de la Cebosa.

Situada en primera fila, la Infanta Doña Elena y la Reina Sofía, que fue por protocolo la última persona en llegar, tampoco se perdieron detalle de la ceremonia. Una vez finalizada la entrega de diplomas, Doña Elena acudió a felicitar a su hijo con un beso y acompañada de su madre, tras despedirse de los profesores y directivos de la universidad, abandonó el recinto sobre las nueve y cuarto de la noche. Felipe, sin embargo, se quedó junto a su novia y sus compañeros de clase, en el coctail organizado en los jardines del Club de Campo.

Pero antes de dirigirse a la finca la Escorzonera, situada a unos cinco kilómetros del Club de Campo, todos ellos tuvieron que ir a cambiarse ya que la etiqueta de la puesta de largo exigía que los hombres vistieran smoking y las mujeres fueran de largo, motivo por el cual ninguno de ellos llegó hasta pasadas las diez y media de la noche. Mientras Vic se encargaba de recibir a sus invitados, la mayoría de los cuales, llegaban a la finca en los autobuses contratados por la debutante alrededor de las nueve de la noche.