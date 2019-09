Kiko: "Isa se va a quedar muy sola"

La guerra sin tregua entre Isa Pantoja y Kiko Rivera ha empezado. Reniegan el uno del otro y reconocen su definitivo distanciamiento. No se pueden ni ver. Fue Kiko Hernández quien dejó entrever en «Sálvame» que la hoy cantante Isa P. había aireado el rumor de que su hermano podría haber sido infiel a su esposa Irene con una persona muy conocida de Mediaset. Silencio total sobre su identidad. Nadie quiere dar el primer paso y descubrir el nombre. Tampoco hay pruebas que demuestren la relación extramatrimonial. Supondría un bombazo de confirmarse la acusación, porque no es la primera vez que alguien acusa al hijo mayor de Isabel Pantoja de haberse acostado con otra mujer.

Apoya a su mujer

El músico aparecía el martes en la inauguración de Hoyo, su discoteca de Sevilla. Para acallar los rumores acudió con su esposa Irene Rosales, esa que calificaba el pasado domingo a su cuñada como «una sinvergüenza». Y Kiko le da la razón a la madre de sus hijos. Isa se había dirigido a su cuñada con frases desafiantes como «Irene debería cuidar más de su matrimonio que de la relación entre hermanos», lo que desató todo tipo de conjeturas y el enfado monumental de Rosales. Y reaccionó con cólera y la contundencia verbal que nunca había exhibido, y, menos, en televisión.

Una fiel amiga del clan Pantoja, Raquel Bollo, recomendaba a Irene, Kiko y a la madre de éste que «guarden silencio y no le sigan el juego a Isa». Lo hacía al contemplar el escándalo mediático desatado por los citados rumores de infidelidad. Pero dos días más tarde, Rivera fue muy duro al responder a Isa: «Se ha metido en un terreno pantanoso, ha decidido vivir de esa manera... Está sobrepasando todos los niveles. Tú puedes tener una riña con tu hermana, con tu madre, con un amigo, pero existen niveles que no se deben sobrepasar, y ella lo está haciendo. La pena es que Isa se va a quedar muy sola, porque en la vida lo más importante es la familia, hay que cuidarla día a día, estar con ellos y mi hermana no sabe hacerlo. Mi madre está sufriendo mucho con todo esto, nosotros también, y ha llegado el momento de pasar página».

Uno de sus mejores amigos, presente en la fiesta, asegura que «con sus palabras deja claro que no quiere saber nada de Isa y que está dispuesto a llevarla al juzgado cada vez que insinúe cosas que puedan afectar a su matrimonio. Está muy cansado de su hermana. Si lo que ella busca es causar daño a su familia, ya lo ha conseguido con sus mentiras, pero que luego no haga el paripé del llanto cuando ve que su madre no acude a su debut como cantante. Sabía perfectamente que Isabel Pantoja no tenía en mente apoyarla. Han sido tantos feos, que se ha cansado de perdonar sus salidas de tono».

Pero no es la primera vez que acusan a Kiko de haberle sido infiel a Irene. En octubre de 2017, salieron a la luz unas fotografías y un vídeo en los que se le veía entrar en unos apartamentos de las afueras de la capital dominicana, Santo Domingo, acompañado de un amigo y dos mujeres. Rivera salió al paso de lo que parecía evidente con un «supongo que se referirán a una fiesta de despedida de soltero de un amigo. Soy fiel a mi mujer, estoy muy enamorado de Irene, ella confía en mí y seguro que está tranquila». Pero antes le habían relacionado con una camarera, Carmen, y con la brasileña Lorena da Souza. Ambas salieron a la palestra para describir, con pelos y señales, sus presuntas aventuras con el DJ. Entonces, una persona del círculo íntimo de Irene aseguró que «ha perdonado a su marido y le ha dado un ultimátum, avisándole de que si sigue así, el matrimonio se va a pique».

El nieto, en medio

No suele hablar de sus diferencias con su hija, pero Isabel Pantoja quiere dejar muy claro que: «Sabía que yo no iba a ir a su debut como cantante, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo». Pero Isa no se amedrenta y contesta a su madre con contundencia: «No me voy a callar ante sus ataques. No nos entendemos». Esperemos que no salpique al pequeño Albertito y que su mamá opte por no llevarle más a Cantora.