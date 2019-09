La baronesa Thyssen , sus hijas y el 75 aniversario de ¡HOLA!

A unque ayer salieron adelantadas algunas de las revistas del corazón, hoy sale el ¡HOLA! y yo eso no me lo pierdo. Además, es el especial por su 75 aniversario, por lo que nos encontramos en la portada un mosaico de fotos de algunos de los famosos que han aparecido en sus páginas durante todo este tiempo y que en el interior nos hablan de la revista, su relación con ella y cuentan alguna anécdota. Todo muy de 75 aniversario. Todos barren para casa y sus portadas favoritas son en las que salen ellos, claro. Desde Rociíto, que protagonizó su primera portada el día que nació, hasta Julio Iglesias, pasando por Isabel Pantoja o Antonio Banderas. Todos tienen alguna anécdota con la revista y todos tienen su portada preferida.

Dentro, y conmemorando también los 75 años de ¡HOLA!, encontramos un impagable recorrido a través de algunas de sus mejores portadas: la muerte de Grace Kelly, la de Lady Di, la boda de los Duques de Cádiz, la de Carolina de Mónaco y Junot, la del Príncipe Felipe y Letizia, la muerte de Paquirri... Todas las bodas, bautizos, divorcios y decesos que uno pueda imaginar están en esas portadas. De hecho, hay familias que podrían reconstruir su historia a través de ellas. Rocío Carrasco, por ejemplo. O Isabel Pantoja.

L a reina Rania ensea su palacio y el Duque de Alba, el palacio de Liria. Lo típico cuando tienes un palacio, que si no lo enseñas en las páginas de ¡HOLA! es como si no lo tuvieras.

Pero ahora viene el reportaje que me ha cautivado, el que me ha dejado loquísima, la foto que debería haber ocupado toda la portada: La Baronesa Thyssen y sus hijas. No sé ni por dónde empezar...

La fotito que aparece en portada es absolutamente impagable. Aparecen las tres, cogidas de la mano, vestidas con idénticos modelitos de color amarillo y flores y drapeados y puntillas y... ¡Dios! ¡Llevan de todo! Parece que en cualquier momento vayan a participar en una versión disfuncional de “Lluvia de estrellas VIP”, en la modalidad de canción ligera. Si Kubrick hubiese visto este número de ¡HOLA!, las gemelas de El Resplandor habrían sido trillizas. Estoy segura.

De hecho, donde vosotros veis un fondo de verde vegetación, yo veo un ascensor sangrante y en mi cabeza suena algo parecido a “ven, ven, ven a jugar con nosotras... ¡para siempre!”. Tengo que pasar de página. Entendedme.

Carla Pereyra y Simeone se han casado en la Toscana. Igual es cosa mía, no os diré que no, pero tengo la sensación de eternidad con esta boda. Para mí que Pereyra y Simeone se han casado todos los miércoles durante las últimas, no sé, ocho semanas. Es a las bodas lo que a las muertes es el deceso de Miliky, que cada dos por tres acontece.

Cuatro onclusiones saco yo tras el repaso que le he dado al ejemplar del 75 aniversario:

•Ser famoso es ahorrarte el organizar álbum de fotos porque te lo hace ¡HOLA! portada a portada.

•Estar podrido de dinero no garantiza que tengas estilo ni glamour y el photoshop, incluso descontrolado, no hace milagros.

•Los ochenta fueron horrorosos estilísticamente.

•Ya no hay famosos como Carmina Ordóñez y la Duquesa de Alba.