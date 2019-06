La puesta de largo de Victoria Federica, el escenario ideal para el reencuentro del Rey Felipe y la Infanta Cristina

La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar celebrará casi nueve meses después de cumplir 18 años su puesta de largo. La fiesta se celebrará este jueves 20 de junio en la finca La Escorzonera, situada en El Plantío (Madrid), un entorno protegido muy cercano al Palacio de la Zarzuela. Las invitaciones al esperado evento, fueron enviadas hace tan sólo unos días, en un intento fallido de la familia de evitar filtraciones a la prensa. En las invitaciones en las que hace especial mención al dress code (mujeres de largo y hombres de smoking), Victoria pide expresamente a sus invitados que hagan una donación a una ONG en vez de gastarse el dinero en regalos para ella. Un gesto que no ha sorprendido a su círculo más cercano que conoce el carácter bondadoso y altruista de la nieta mayor de los Reyes eméritos.

El acontecimiento podría convertirse, dado su carácter no oficial en el lugar ideal para un encuentro familiar muy esperado: el del Rey Felipe con la Infanta Cristina. Sería una de las primeras veces, la familia de Borbón y Grecia al completo. Se da casi por seguro que los Reyes eméritos y sus tres hijos acudirán a la puesta de largo de Victoria, quinta en la línea de sucesión. La nieta mayor de Don Juan Carlos es además ahijada de bautismo del Rey Felipe y mantiene una relación muy estrecha con su tía, la Infanta Doña Cristina y sobre todo, con sus hijos. Esto convierte la puesta de largo de Vic, como la llaman sus íntimos amigos, en el escenario ideal para que se produzca el ansiado reencuentro de la familia Borbón y Grecia al completo.

Vic, como la llaman sus amigos, ha preparado con mucha ilusión y secreto una fiesta que podría reunir a la familia de Borbón y Grecia al completo. La puesta de largo, una tradición que se ha puesto de moda entre las jóvenes de la alta sociedad española, reunirá a familiares y amigos en la finca de la Escorzonera, propiedad del Marqués de Mondéjar, hijo del que fuera durante quince años jefe Casa de su Majestad el Rey Juan Carlos. Iñigo Cotoner, con el que la Duquesa de Lugo mantiene una estrecha relación, no ha dudado en ceder su casa para que se celebre la fiesta de la nieta mayor del Rey Juan Carlos. La propiedad, escondida en un bosque centenario que ocupa una enorme extensión de terreno, está situada en el Plantío (Madrid) y muy próxima al Palacio de la Zarzuela, del que sólo le separa la carretera de La Coruña. Su cercanía al palacio dónde se criaron los hijos de los Reyes eméritos y al que actualmente residen los Reyes de España, facilita que toda la familia pueda desplazarse en apenas unos minutos desde Zarzuela al recinto dónde se celebrará el evento. Es, además, un lugar inaccesible para curiosos ya que se encuentra rodeada de un frondoso bosque que impide que se capten fotografías desde el exterior. Fue precisamente la privacidad que ofrece este palacete el motivo que llevó al futbolista David Beckham a fijar su residencia en él mientras duró su contrato con el Real Madrid. Durante los años que los Beckham vivieron en este palacete de finales del Siglo XIX, su vida familiar e íntima estuvo a salvo de miradas indiscretas y de los objetivos de los paparazzis. Y es que la finca tiene varias entradas, una desde la carretera del Plantío y otra, sólo conocida por los vecinos de la zona, que comunica la urbanización Montealina de Pozuelo de Alarcón, a través de varios kilómetros de carretera rodeada de encinas, hasta el interior de la finca. Esto permitiría al Rey Felipe o a su hermana Cristina entrar en el recinto sin que su imagen fuera captada por la prensa, de modo que nadie tuviera constancia del esperado reencuentro

Doña Cristina acudirá a la fiesta acompañada de sus hijos mayores

Dado que el evento no es un acto institucional pocos dudan de que pueda producirse este encuentro ya que, según algunas informaciones, el Rey ha retomado poco a poco contacto con la que fue su hermana favorita. Aunque es improbable que Doña Cristina vuelva a tener un papel como representante de la Casa del Rey, algo que sí hace en contadas ocasiones su hermana Doña Elena, su reinserción dentro del seno de la Familia del Rey es evidente como demuestra el hecho de que, desde la Casa del Rey, se facilitaran las primeras fotografías de la familia al completo posando en las escalinatas del Palacio de la Zarzuela con motivo del 80 cumpleaños de la Reina Sofía. Una imagen que no se producía desde el año 2010 y que, podría volver a tener lugar con motivo de la fiesta de la nieta mayor de los Reyes eméritos. Sin embargo, nadie espera que Doña Letizia acuda al acto ya que, como aseguró recientemente la periodista Maria Angeles Alcázar, “hay una Ley de incompatibilidad en esa casa. Donde está la infanta Cristina no está la Reina Letizia”. Las contadas ocasiones en las que Doña Letizia ha coincidido con su cuñada han sido actos familiares ineludibles, como el cumpleaños de Doña Sofía, el funeral de Doña Alicia de Borbón-Parma, el del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias o la misa celebrada en El Escorial por los 25 años de la muerte de Don Juan de Borbón.

La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía no podrán asistir al evento por ser menores de edad

Lo que sí se da por descontado es que Doña Cristina, despojada de su título de Duquesa de Palma por su hermano el Rey tras su negativa a renunciar a sus derechos dinásticos, acudirá con sus hijos. Y es que, a pesar de la distancia física impuesta por el “exilio” de los Urdangarín tras el caso Noós, Victoria está muy unida a su tía y a sus primos, especialmente al mayor Juan, de su misma edad y quien desde hace unos meses reside y estudia en España. Con él y con su hermano Felipe, comparte círculo de amigos y planes.