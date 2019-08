Las fotos más sensuales de Cristina Pedroche y Paco León contra la censura en Instagram

La censura en Instagram está provocando el rechazo de numerosos seguidores, entre ellos un elevado número de famosos que no está de acuerdo con que sus fotografías sean borradas de forma automática por la red social. Este es el caso de la televisiva Cristina Pedroche y del actor Paco León que han denunciado cómo Instagram eliminó dos imágenes suyas por considerarlas ofensivas.

La semana pasada, la presentadora compartió en esta red social una imagen simpática, en la que está en bikini dentro de una piscina, con su marido y cocinero detrás de ella. Muñoz sujeta con ambas manos los pechos de Pedroche y la vallecana comenta divertida: He encontrado el perfecto push up!!, pero lo imagen fue eliminada. La reacción de Pedro no se ha hecho esperar y ha vuelto a publicar la misma imagen junto al texto: "Martes de censura. Me quitaron esta foto y por eso la subo otra vez. Veremos cuánto dura...Qué triste el mundo de censura en el que estamos entrando..."