Liam Hemsworth, destrozado tras su ruptura con Miley Cyrus

En medio de la división de los seguidores de él y de ella, Liam Hemsworth ha utilizado las redes sociales para mandarle un mensaje a Miley Cyrus. Después de que la ruptura de su matrimonio se hiciera pública el pasado 10 de agosto a través de un comunicado oficial difundido a los medios por el representante de la cantante, han surgido informaciones e incluso fotografías (de ella besándose con la bloguera y ex cuñada de las Kardashian, Kaitlynn Carter) que han demostrado que todavía queda tema para rato.

La primera en pronunciarse de forma indirecta fue Miley Cyrus, quien publicó las siguientes reflexiones en sus redes sociales, al hilo de la separación: "No luches contra la evolución, porque nunca ganarás. Al igual que esta montaña en la que estoy, que una vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable", "La vida es una escalada... pero la vista es increíble" o "Nuevo día. Nueva aventura".

Sin embargo, el primero que se ha decidido por hablar con los medios ha sido el actor. Liam está está pasando unos días en la casa que su hermano, Chris Hemsworth, y su mujer Elsa Pataky tienen en Byron Bay (Australia), donde aprovechó para dar un paseo y comprarse un helado. En las fotografías que trascendieron a la Prensa, el actor de "Los juegos del hambre" apareció triste y cabizbajo.

Liam ha utilizado su cuenta de Instagram para hacer un comunicado sobre su ruptura sentimental con la cantante Miley Cyrus, con la que llevaba casado ocho meses. "Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y que no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro", escribía. A continuación recordaba que su separación es un "asunto privado" y que en el futuro "hará ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación" y por lo tanto, "cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor". Concluía, junto a una imagen, quizá metafórica, en la que se ve un atardecer en la playa.

"Chicos, si realmente os amáis (como podemos ver), luchad por vuestro amor hasta donde podáis, y si esto no es suficiente, pelead. El amor va sobre eso.​ No juguéis con el amor. Es muy difícil comenzar una nueva relación en nuestros días", comentaba un seguidor del actor. No todos los comentarios han sido tan bien intencionados. Algunos fans de Liam arremetieron contra Miley diciendo "mereces algo mejor" o "casarte con ella no fue una decisión sabia", entre otros comentarios insultantes e hirientes hacia la cantante.

Por su parte, los seguidores de ella achacan la ruptura a que él no supiera respetar la libertad que Miley le requería o a que, incluso, intentara cambiarla.