Lugares que iluminan

Estoy muy aliviada de que Pedro Sánchez no haya llegado a un acuerdo con Podemos, acuerdo que estoy segura nunca tuvo intención de cerrar porque a pesar de todo lo que le criticamos, de momento ha demostrado que tiene sentido de estado y de lo que conviene a España. A ese Rufián apocalíptico lógicamente defendiendo a Oriol Junqueras hablando de hijos, estrellas y cuentos infantiles solo le ha faltado en su teatral momento ponerse a llorar por, según él, la gran derrota de la izquierda, culpando a Pedro Sánchez, que cada día me gusta más. Ahora esperemos un gesto de Ciudadanos y Populares –¡que ya está bien!– para que pueda formarse Gobierno en septiembre. Los ciudadanos estamos que no damos crédito al ver esta clase privilegiada que cobra cada mes a pesar de su ineptitud. Es un verdadero chollo. «Entre usted en política, da lo mismo que trabaje o no, da lo mismo que sea un inútil, o un ignorante, tendrá un sueldazo toda su vida», mientras «los siervos de la gleba» seguimos pagando impuestos para que ellos se peguen la vida padre. A los siervos en el feudalismo al menos se les ofrecía casa, parte de la cosecha, así como vestimenta. Ahora a la que te descuidas te quitan hasta la casa en su afán recaudatorio que muchas veces se asemeja más a un expolio.

De todas formas no pienso dejar que me amarguen mis vacaciones, así que a otra cosa...

Ya instalada en mi querida Marbella procuro que todo sea armonía y felicidad. Esta costa es la California de Europa, donde la luz del sol, su suave clima, la montaña que nos abraza y protege, la convierten en un lugar elegido para la felicidad y para mejorar nuestra belleza y salud.

Cuentan que en la primavera de 1602 cuando el conquistador español Sebastián Vizcaíno, que tenía la misión de dibujar el mapa de la costa Oeste, llegó a una bahía que bautizaron como San Diego se encontró una mujer que parecía tener 150 años. Ahí empezó la leyenda de que los californianos viven más y mejor. Esa leyenda la traslado totalmente a la Costa del Sol. Especialmente a Marbella por los efectos de su dulce clima, su arquitectura de bienestar con jardines preciosos, donde todo florece con intensidad y pasión. A veces me preguntan qué hacer para tener una vida más larga y saludable. Creo que muchos males podríamos curarlos con un régimen de ejercicio moderado, baños de sol y, sobre todo, una dieta con mucha fruta, verduras, cereales y legumbres. Nada de alcohol, ni de cafeína ni de carne roja. Mi próximo libro tratará de cómo llegar a los 70 aparentando 50 o menos. En ello influye hasta la casa en la que vivimos, bien ventilada y luminosa. Creo ciegamente en los grandes beneficios del sol. El mejor antidepresivo. Lo comprobé cuando fui a «Supervivientes» donde no tenía nada, pero sí el mar y el sol. Puedo asegurarles que nunca me sentí mejor.