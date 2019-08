Olvídate del vello para siempre

Que levante la mano la que no tenga una particular cruzada contra el vello corporal. En primer lugar, me gustaría dar algunos consejos sobre el pelo facial. Fundamental: no utilizar la crema «mágica» que lo tiñe de rubio ya que el resultado es muy poco natural. El principal método que recomiendo es la depilación con hilo. Una técnica que procede de la India que se ha convertido en lo más novedoso en España. (www.beautyandgowellness.com). También la cera, mejor caliente ya que al abrir el poro lo elimina más fácilmente. El láser en la cara no es doloroso, pero hay que tener cuidado a la hora de elegir el centro, sobre todo si se va a hacer el labio. Mucha precaución para las personas que toman anticonceptivos y las que son propensas a las manchas.

En cuanto al vello corporal, la cera es el método tradicional más recomendable para todas las zonas. En brazos y piernas es una técnica muy duradera y rara vez salen los antiestéticos granitos. Si no, con el guante de crin ayudáis a que el bello no quede por dentro. Sin lugar a dudas, una de las formas más eficaces, ya que mantiene la piel sin rastro de pelo por más tiempo. En Chi Spa realizan una depilación a la carta que marca la diferencia. Se depila con una cera más higiénica, menos caliente, con un arranque menos doloroso, que también permite a la esteticista trabajar con más rapidez y eficacia. Con este método, se consigue un acabado perfecto, un resultado más duradero, ofreciendo un confort ideal para los clientes. Estas ceras contienen elementos hidratantes, con texturas melosas, que permiten calmar la piel tras la agresión a la que se somete durante el proceso de depilación. Una de las especialidades de este centro son las ingles brasileñas a la altura que cada mujer elija. (www.thechispa.com). Un aspecto importante a tener en cuenta es que si el clima de la ciudad es seco la piel debe estar bien hidratada antes de depilar, porque de lo contrario la piel puede sufrir más. Y, al contrario, si el clima es húmedo, mejor dejar la hidratación para después de eliminar el vello.

No obstante, mi técnica favorita es el láser Ice Soprano. Indoloro. muy cómodo y la sensación simula a un masaje. Apto para todo tipo de vellos y pieles. Sin quemaduras y ultra rápido. Las sesiones son de dos a tres veces más rápidas que un tratamiento láser convencional y tienen un registro de seguridad de primera clase, es decir, una estadística de quemaduras prácticamente despreciable. Actúa en tres profundidades. Cada folículo piloso (donde va alojado el pelo) tiene tres estructuras, cada una a diferente profundidad dentro de la piel. Con este láser se destruye, a la vez, desde el pelo más grueso al más fino sin necesidad de cambiar de tipo de láser durante el tiempo que dura el tratamiento. La depilación con láser Soprano Ice Platinum acaba «de una pulsación» con todos los tipos de vello. Se aplica en cualquier zona del cuerpo, incluidas las más sensibles o difíciles de alcanzar. Sin tiempos de recuperación podrás seguir con tus actividades cotidianas de forma inmediata, incluso tomar el sol al día siguiente.

Espero que siguiendo estos consejos, cuando os digan aquello del anuncio: ¿A la playa o la montaña? Podáis ir tranquilamente a la playa porque estáis siempre listas y depiladas.dad de quien se acaba de sacar un máster en hidrología. Personalmente creo que es el sol o el viento que como siempre que salimos dicen que viene de África. De Suecia no iba a ser, porque parece que he metido la cabeza en el microondas durante 5 minutos. Puede que sea el cambio de dieta, nos estamos excediendo un poco. En fin, para eso están las vacaciones... El caso es que, a la vuelta, no me conoce ni el gato. Tendré que recogerme el pelo, no hay otra.

Bueno, instalado el escenario os presento la solución. Y, aunque parezca que estamos hablando de otra cosa, lo hacemos de lo mismo. ¿Habéis probado alguna vez la nuez de Macadamia, también conocida como la «nuez de las mil virtudes»? Seguro que sí, de aperitivo, y habéis hecho muy bien, pues resulta no solamente exquisita al paladar, sino también extremadamente recomendable y saludable. El 60-70% de sus aceites son ácidos grasos mono-insaturados, el mayor porcentaje conocido en el reino vegetal, incluido el aceite de oliva. Y esto es bueno para el colesterol, (el bueno, claro).

Australiana de origen, fue descubierta en su forma silvestre para los europeos en el siglo XIX por el botánico Von Mueller que la bautizó «nuez de Macadamia» en honor de su amigo Macadam, que probablemente no había visto un nogal de Queensland en su vida. Eso es un amigo. Se lo agradecemos, de lo contrario, la nuez que nos ocupa tendría un nombre impronunciable. Este nombre, por el que la conocemos todos, fue adoptado oficialmente en 1958. Como siempre, eso de «descubrir» es un decir, dado que los aborígenes la conocían desde hacía 5.000 años. Son cosas que pasan.

La nuez de Macadamia parece tenerlo todo: magnesio, potasio, calcio, fósforo, zinc, selenio, vitaminas A, B1 y B2... La lista es larga como larga sería la de sus propiedades incluso cosméticas. Personalmente, la descubrí hace 3 años. Dentro de la oferta de cosméticos y productos de higiene que contienen aceite de macadamia, hay uno que me gusta particularmente debido a sus resultados: es un champú extremadamente suave que, a su vez, es gel de ducha. Forma parte de la línea Macadamia de Garance, que también nos propone mascarilla capilar y una emulsión corporal de karité/macadamia, entre otros. Y digo que me gusta particularmente porque, al lavarnos el pelo bajo la ducha en casa o en el gimnasio, el champú inevitablemente caerá sobre nuestra piel y nos resultará sumamente agradable e hidratante. El aceite de macadamia es complementado con queratina y, ambos, nos ayudarán a fortalecer nuestro pelo desde dentro hacia fuera, ayudando a repararlo minimizando los daños tras el verano. Hair& Body Shampoo, PVP: 4,90 €.

Los tips del verano

Es un poderoso antioxidante que previene el envejecimiento de la piel, promueve la microcirculación sanguínea, actúa como drenante, impulsa la formación de colágeno y ayuda a restaurar la humedad de la piel. www.albuferacosmetica.com

PVP: 17,90 €

Este bálsamo de textura cremosa y acabado brillante nutre intensamente, proporcionando una apariencia más tersa y una gran suavidad. También evita la sequedad y las grietas. www.le-tout.com

PVP: 9,95 €