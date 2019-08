Omar Montes carga contra Isa Pantoja revelando el famoso “recadito”

A pesar de que hacía un par de meses que Omar Montes no se paseaba por un plató de televisión, no ha dejado de estar en el ojo del huracán desde que se proclamara ganador de ‘Supervivientes’. La polémica con su ex, Isa Pantoja no ha cesado en todo este tiempo. En primer lugar una supuesta pelea entre Isa P, Asraf Beno y Omar durante el cumpleaños de Isabel Pantoja ocupó horas y horas en los programas del corazón. Y en segundo lugar, estas últimas semanas la hija de Isabel Pantoja ha cuestionado la amistad que su hermano y su ex, acusándoles de tener una amistad para perjudicarla.

El ganador de ‘Supervivientes’ se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para aclarar todos estos frentes abiertos y aprovechar para revelar informaciones hasta ahora desconocidas. Al ser preguntado por su relación con Kiko, Omar ha sido tajante diciendo: “Antes de que yo cantara ya era famoso, aparte de su talento cantando no necesita nada para brillar. Me llevo juntando con Kiko desde hace once años, no nos juntamos por Isa”, así respondía a los comentarios de la hija de la tonadillera que defendía que antes ser su pareja no se conocían.

Omar ha aprovechado su entrevista para desvelar el “recadito” que Isa supuestamente le dio a su madre antes de entrar en ‘Supervivientes’ para que se lo dijera a Omar: “Quiero volver contigo y voy a dejar a este”. Ha defendido que antes de entrar al concurso mantuvo conversaciones con Isa en las que ella insistía en retomar su noviazgo debido a dudas sobre la sexualidad de Asraf, “me dijo que sospechaba que no le gustaban las chicas”, ha declarado el cantante. Al ser preguntado si volvería con su ex ha sido claro, no lo haría para no estropear la relación que tiene Isabel Pantoja.