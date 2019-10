Omar Montes, serás feliz junto a una mujer difícil que te costará conseguir

El Sol de Cáncer te marca sensibilidad y una gran necesidad de sentirte protegido por tu familia, a la que ayudarás siempre. Aparentemente puedes dar una imagen frívola, pero eres más profundo y amoroso de lo que tú mismo crees. El Sol en cuadratura con la Luna te lleva a buscar el amor en una persona que te ofrezca armonía, estabilidad y seguridad, y que te leve ante todo al equilibrio, pues precisas tener orden y paz en tu hogar, que es lo que has visto en tu niñez. Venus en Géminis te aporta don de gentes y pasión por el arte, la música y por crearte un estilo propio. Además, te hace ser tímido ante los elogios de los demás. Venus en cuadratura con Marte te lleva a sentirte atraido por mujeres complicadas que te pueden hacer sufrir aunque por tu constancia incluso las harías cambiar de opinión. Marte en Piscis te arrastra a ser apasionado, muy sexual y un gran conquisador. Te atraen las mujeres algo exóticas y cuanto más te cueste seducirlas, más te atraen. Pero cuidado, porque te pueden hacer sufrir por amar. Júpiter en Tauro te avisa de que debes desconfiar de que nadie administre tus bienes y no ser demasiado generoso con amigos que sean ocasionales pues podrían intentar beneficiarse de ti sin que casi te des cuenta. Ayudarás con generosidad a tu familia, sobre todo a los más mayores. Saturno en Sagitario te marca metas muy altas que te llevan a luchar por el éxito personal para lograr una estabilidad económica. Sabes escuchar consejos de gente con experiencia aunque luego en la práctica harás un poco lo que te dicta tu corazón. Urano te define creativo, impulsivo y tenaz y no te supone sacrificio viajar y luchar por conseguir tus metas de niño. Lo que te propongas lo lograrás y si algo no sucede como has pensado te enfadas contigo mismo y llegas incluso a deprimirte. En el fondo tienes un carácter algo infantil y siempre necesitas junto a ti la referencia y el apoyo de alguien que te anime. La Fortuna en Sagitario provoca que te atraigan las decoraciones lujosas: el oro, los relojes y los coches. El Medio Cielo en Tauro te marca cierta pereza para los estudios y para hacer proyectos a largo plazo. Para ti, todo tiene que ser enseguida porque eres muy inquieto e impaciente. Organizarás algún pequeño negocio o inversión en la que participará tu familia. Serás feliz como padre y con los niños eres paciente, cariñoso y comprensivo. Tu corazón te llevará a ayudar a causas benéficas. No eres egoísta ni ambicioso y evita ser alocado y demasiado generoso con quien no lo merece. El ascendente Virgo te lleva a lograr éxitos en tu trabajo, reconocimiento personal y formar una pareja feliz con una mujer difícil que te costará conseguir.