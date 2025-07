Pikete, de colaborar con C. Tangana a la conquista de Latinoamérica: "Ser cantante es tan difícil como ser futbolista o deportista de élite"

El artista urbano español Pikete está viviendo uno de los momentos más decisivos de su carrera. Acaba de ser confirmado como parte del cartel oficial de la gira de verano de Los 40, con más de 15 fechas por todo el país. Un reconocimiento que confirma su crecimiento imparable y su conexión con el público joven.

Este anuncio llega tras el estreno de "Periódico de ayer", su primer single internacional, en colaboración con Maisak, una de las promesas más potentes del panorama urbano latino, nacido en Venezuela y criado en Colombia. LA RAZÓN habla con este artista gallego cuyo camino musical no ha hecho más que empezar. Próxima parada: Latinoamérica.

-¿Cómo afronta esta gira veraniega?

Pues, sobre todo, con mucha ilusión, porque tenemos un show nuevo, música nueva, vamos a hacer visuales nuevos… Todo es nuevo. Tengo mucha ilusión por enseñar a la gente lo que llevamos trabajando un tiempo.

-¿Y podrá descansar o solo trabajo?

En principio, hasta agosto no tengo descanso. Yo creo que en agosto me va a tocar más metralleta, pero bueno, es lo que hay.

-Un verano sin vacaciones por la música. ¿Qué otros sacrificios ha hecho por su gran pasión?

Todo, yo creo. Al final, y no solo en la música, si te quieres dedicar a algo de verdad, vas a tener que sacrificar muchas cosas: pasar tiempo en la familia, parar vacaciones, tiempo con los amigos que tampoco vas a pasar… Vas a estar un tiempo solo trabajando en el estudio, pero yo creo que merece la pena, porque es todo por un sueño.

-Ya que exponemos los sacrificios, ¿qué es lo mejor que le ha dado la música?

Sentirme realizado conmigo mismo. He conseguido lo que quería, para mí es un sueño y todo lo demás se puede quitar. Cumplir una meta que tengo en mi cabeza, para mí, es la mayor satisfacción.

-¿Cómo ha sido el proceso hasta cumplir tu meta, hasta que has conseguido vivir de la música?

Ha sido una montaña rusa. Hay momentos en los que te ves superbién, pero de repente estás fatal. Te ofrecen una cosa, pero luego no, o no es lo que parecía al principio… Es un proceso muy difícil, pero es que ser cantante es muy difícil, igual o más que acabar siendo futbolista o deportista de élite. Hay mucho sacrificio, como decía antes.

-¿Recuerdas el momento en que decidiste que ibas a dedicarte profesionalmente a la música?

Llevo haciendo música, desde los 14 o 15 años, pero hasta los 19 no dije “vale, aquí hay algo que podemos hacer”. Antes lo hacía por gusto, aunque ahora también lo hago por gusto, o sea, que aunque no viviera de la música, seguiría haciendo música. Pero llega un punto en el que pasan cosas, como que los cantantes que tú escuchas contactan contigo, quieren hacer colaboraciones contigo, quieren hacer cosas contigo. Entonces, ahí te das cuenta de que puedes tener un camino más del que veías.

El cantante Pikete Cortesía

-Uno de los cantantes con los que ha colaborado fue C. Tangana. ¿Cómo fue eso?

Él ya se había puesto en contacto conmigo un tiempo atrás porque quería que le ayudara a componer un disco que él estaba haciendo. Al final no se dio porque yo estaba componiendo el disco de otro artista, de Dani Romero, y como los dos estaban en Sony, no podía hacer las dos cosas a la vez. Pero después, él vino a Vigo, que su padre es de Vigo, y nos avisó. Fuimos a cenar y dijo “ahora vamos al estudio, vamos a hacer algo”. Y así fue.

-¿Cómo se tomaron sus padres que se quisiera dedicar a la música?

Me apoyaron desde el primer momento, incondicionalmente. También me dijeron que no me olvidara del resto de cosas que hay en la vida. Que no fuera el tipo de persona que va “a full” a por una cosa y deja el resto tirado. Me animaron a que acabara los estudios, que era la ESO y después Bachiller, pero que no dejara la escuela. Ellos lo han visto muchas veces en la vida: hay gente que ha dejado todo por algo y luego no se ha dado.

-¿Y tenía un plan B por si no se daba?

No, hacía mucho deporte de pequeño, pero no he tenido nunca un plan B por si lo de la música no salía. Tendría que buscarme trabajos de lo que fuese, porque tengo estudios hasta cierto punto: me saqué el Bachiller, hice la PAU y ahí se acabó mi estudio. No estudié ninguna carrera, ningún ciclo, nada. Mi meta era vivir de la música, y si no lo hubiera conseguido, hubiera sido un gran chasco.

-¿Qué metas tiene ahora?

A corto plazo, hacer la gira y sacar el EP que tengo con We$t Dubai. A medio plazo quiero hacer colaboraciones internacionales, y a largo plazo acabar viviendo en Latinoamérica. Creo que el público de verdad está allí porque es donde más países hay donde se habla castellano. En Europa solo está España, el resto está al otro lado del charco. Allí está todo para el tipo de música que yo hago.

-¿Le da miedo el precio de la fama? Por ejemplo, no poder estar con sus amigos en el bar de siempre de Vigo.

El día que llegue ese momento te lo podré decir, pero como no hay llegado todavía, no sabría qué decirte. Pero sí, vale, a lo mejor no puedes andar por la calle, pero puedes estar en tu mansión con cuatro piscinas, entonces no pasa nada.

-¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que se ha enfrentado a lo largo de este camino?

Yo mismo, mi cabeza, porque dudaba mucho, tenía muchas dudas. Estuve muchas veces a punto de dejar la música, porque estás dejándote la piel, dejando tu vida por eso, y cuando no ves resultados a corto plazo, pues dudas y dices “¿estás haciendo lo correcto?”.

El cantante Pikete Cortesía

-¿Y quién le salvaba de esas dudas, de esas veces en las que estuvo a punto de tirar la toalla?

Pues también yo, que me espabilaba a mí mismo, aunque también ha sido importante tener el apoyo de mi entorno, de mis amigos, de mi familia, de toda esta gente que creía en lo que hacía y me decían “tira para adelante”.

-¿En qué punto se encuentra la música urbana? ¿Cree que sigue estando denostada?

Creo que cada vez va a mejor, sobre todo la música urbana en general. Ahora, el trap es mainstream, el reggaetón es mainstream… Toda la música urbana se está convirtiendo en mainstream. Por lo menos en España, creo que está en su mejor momento. Críticas habrá siempre, que si el autotune, que si lo otro…

-¿Y cómo ve el tema de las plataformas y los algoritmos?

Creo que cada vez todo es menos orgánico. Para que el algoritmo de Instagram o el de Spotify te premie tienes que pagar. Si no tienes el tic azul te muestra menos, y con cosas así vamos hacia atrás. Antes, las cosas que molaban eran las que más se veían, y las que no, pues no, pero ahora estamos en la era de la tecnología y parece que hay que pagar por todo.