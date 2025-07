El desagradable comentario de Lequio sobre la precaria vida de Michu: abroncado en directo

La tragedia se ha impuesto en Arcos de la Frontera, donde hoy lloran la muerte de María Rodríguez Gamaza, conocida por todos como Michu. La exnovia de José Fernando Ortega, y madre de su hija Rocío, perdía la vida en la noche del lunes tras haber pasado el día en la piscina con su hija de 8 años. Regresó a casa y se encontraba mal y aunque la niña alertó en el bar del estado de su madre y lograron llegar los servicios de emergencia, nada pudieron hacer para salvarle la vida. Varios infartos seguidos acabaron con ella, como así ha confirmado su madre Inma, completamente rota de dolor y todavía asimilando la noticia.

La familia Ortega Cano se ha desplazado hasta esta localidad gaditana para presentar sus respetos a la familia de Michu. Han querido acompañarles en el duelo, hacer piña con ellos y mostrarles su pesar ante una tragedia que nadie esperaba, aunque los problemas de salud de la joven eran de sobra conocidos. Una cuestión que está copando muchos titulares y llenando muchas horas de televisión. Pero no todos están mostrando la misma mesura y respeto a la hora de hablar de la fallecida y sus circunstancias. Es el caso de Alessandro Lequio, que incluso ha sido abroncado en directo por su falta de tacto.

Los restos mortales de Michu ya han salido del Instituto Forense y se han instalado en el tanatorio para que familiares y amigos les diesen el último adiós. También José Ortega Cano, sus hijos y Rocío Flores se han sumado a la comitiva fúnebre, mientras el foco de atención está centrado en la hija de José Fernando, cuyo futuro está ahora en el aire y con la última voluntad de su madre pendiente de cumplirse, tras dejar claro su deseo de que la niña esté con su abuelo: “Mi papel es apoyar a Gloria, apoyar a José, apoyar a esa criatura. Estoy aquí para apoyar a la familia. Era una persona muy joven”, destacaba el diestro.

“Le habría comentado a una amiga y a la familia de Ortega, de hecho, lo dejó por escrito, que, si en algún momento le pasaba algo, quería que la niña se quedara con los Ortega Cano”, decía Kike Calleja en ‘Vamos a ver’, abriendo el debate en el programa. Antonio Rossi propone que la madre de Michu podría pedir la potestad de la niña, mientras que Joaquín Prat es de la creencia de que “las últimas voluntades están para respetarlas y para cumplirlas”. Un tema en el que entró de lleno a opinar Alessandro Lequio, con su particular forma de hablar tajante y que, en esta ocasión, le ha resultado inapropiada al presentador.

Lequio considera que estando el padre, José Fernando, con vida, no hay posibilidad a un debate alternativo. Es a él a quien le corresponde hacerse cargo de la menor, según el colaborador italiano. Es aquí donde le recuerdan que un jue incapacitó al hijo de Ortega Cano por sus problemas de adicción y gestión de las emociones, de ahí que esté aún en un centro de rehabilitación en régimen de semilibertad. Al conocer mejor el contexto de la problemática, soltó sin tacto: “No sabía que vivía en esa marginalidad social y cultural tan marcada, ahora se entiende el pánico que la familia de Ortega tuvo con esa relación”.

Estas palabras no sentaron bien en el plató de ‘Vamos a ver’. El primero en reprocharle su falta de consideración y respeto hacia la fallecida ha sido el periodista Pepe del Real: “No vamos a culpar a Michu, porque el problema lo tenía también José Fernando. La culpa era de Michu y de José Fernando también”. Pero parece que el tirón de orejas no fue tan contundente como Joaquín Prat estimaba necesario y quiso defender el talante del programa, recordando que están hablando de una joven que perdió la vida por varios infartos hace muy poco: “Por favor, que esta chica se murió ayer, vamos a intentar bajar un poquito el tono. O, sino, os lo bajo. Un poquito de respeto”, reprochaba a Lequio “la agresividad” con la que estaba tratando la cuestión. Un tono que el aludido quiso matizar: “Yo no estoy agresivo, es énfasis”.