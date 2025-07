Valeri habla de sus encuentros sexuales con Ábalos: “A mí me pagaba él en efectivo”

El pasado viernes, sin previo aviso, Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas anunciaban el final de su historia de amor, un año después de que se enamorasen. Todo parecía idílico entre ellos, aunque no todos se creían que el jinete hubiese cambiado de la noche a la mañana o que la hermana de Mario Casas le defendiese a ultranza con el historial que tiene en su controvertido currículo amoroso. Aun así, su relación parecía estable e incluso sonaban campanas de boda. Es más, horas antes de confirmar la ruptura, él reconocía que le había pedido matrimonio. Ella había dicho no.

Pero ambos han querido dejar claro que en su ruptura no han participado terceras personas. Ella pone la mano en el fuego de que le ha sido leal y él lo confirma a su manera: “Me he portado bien, no me he portado mal. No me ha dado tiempo a portarme mal”. Pero su romance comenzó después de otra infidelidad. Después de tres años de relación con María José Suárez, rompieron porque entró en juego Valeri Cuéllar, una prostituta trans que él habría contratado y que encima no había pagado, de ahí que ella se lo contase todo a la modelo. Ahora ha vuelto a ‘TardeAR’ por José Luis Ábalos, a quien señala como presunto cliente, mientras él lo niega todo. Ambos se amenazan con demandas cruzadas.

Valeri Cuéllar detalla quién pagaba sus servicios

La escort colombiana pone en contexto a la audiencia y recuerda que conoció a José Luis Ábalos en 2019 “por medio de una agencia en la que yo trabajaba. Ellos piden personas ahí y a mí me llaman que tengo que presentarme para ir a un sitio, pero no me dicen quién es la persona ni nada”. De esa fiesta en la que ella dice que estuvo el ministro socialista, mantiene que fue ella y otras chicas de su agencia, más otras dos chicas externas. Sumaban unas ocho. Con él tuvo tres encuentros. Dos en 2019 y el último en Valencia en 2021: “Este fue más íntimo”.

Escassi, Valeri y Ábalos Gtres

“Uno va a una fiesta de esas y no va a estar todo el tiempo con la persona en la intimidad. También se está conversando, se toma algo. No se habla absolutamente ni del trabajo de ellos, ni nada de eso. Ellos buscan chicas que trabajamos en esto para liberarse del trabajo y salir de la rutina”, detalla cómo eran las citas, en las que confirma de nuevo que tuvo relaciones sexuales con Ábalos. Una cuestión que él niega y que desde el programa han querido preguntárselo en varias ocasiones para que quedase claro.

Además, Valeri asegura que puede demostrar su verdad: “Tengo pruebas de todo”. Cuenta con dos testimonios de otras participantes a las juergas, que no desean salir en televisión, pero sí prestarán declaración ante el juez llegado el momento. Y es que, a pesar de que se han anunciado denuncias, no le han llegado. “A mí me pagaba Ábalos. Me pagaba él. En efectivo, porque no van a dejar pruebas con el móvil, transferencias ni nada de eso”, responde a otra de las dudas de Frank Blanco, que pone de relieve que a pesar de haber otros participantes, era el político, según Valeri, quien pagaba sus servicios en efectivo. Lo cifra en 2.000 euros por noche, aunque "tenía que dar un porcentaje a la agencia".

José Luis Ábalos nunca ha cargado contra las mujeres que se le han atribuido como “amigas” o con prostitutas, pero sí con Valeri Cuéllar. La negó de muy malas formas, tratándola en todo momento en masculino o denominándola “ese ser”. Sobre esto ha opinado también Valeri: “A mí en el momento que estuve me traté muy bien” y que ver su reacción le dolió: “Ahí deja ver la clase de persona que es”. No quiere más guerras, de ahí que no hable de otros nombres de políticos a los que reconoció en esas mismas fiestas. No quiere andar con más problemas judiciales, aunque tenga pruebas para defenderse.