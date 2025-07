La casa de Michu, en unas “condiciones bastantes complicadas para vivir”

Aunque su salud no era buena y ya había dado algún que otro susto, nada hacía presagiar lo que sucedería este lunes. Por la noche, perdía la vida Michu, la novia de José Fernando y madre de su hija Rocío, que ahora cuenta con 8 años. A los 33 años de edad, la gaditana fallecía a consecuencia de “varios infartos”, como así ha confirmado ya su madre, Inma, que no asimila la noticia de la pérdida de su hija. El equipo médico logró llegar cuando aún tenía pulso, pero tras reanimarla en dos ocasiones, finalmente certificaron su muerte.

“A pesar de los problemas del corazón, estaba en un muy buen momento. Es verdad que ayer pasó todo el día con su hija en la piscina. A media tarde, la niña y Michu deciden volver a casa y antes de subir deciden hacer una parada en el bar de debajo de su casa. Que además es fundamental para todo lo que pasó después. Es cuando entonces Michu se empieza a encontrar mal. Yo he hablado con un familiar directo de ella. Y decide subir a casa y es ahí cuando la niña de ocho años se encuentra con esa situación. En ese momento Michu seguía teniendo pulso y decide bajar al bar a pedir ayuda. Es una camarera la que sube con un cliente, que es médico y deciden llamar a los servicios de emergencia, que cuando llegan seguí teniendo pulso. La familia, es evidente, están devastados y en shock”, resumían en ‘TardeAR’.

Las malas condiciones de vida de Michu

Michu y su hija, María del Rocío Redes sociales

La atención está puesta en qué sucederá con la hija de Michu y José Fernando. El padre está haciendo vida aún en un centro de rehabilitación de Madrid, mientras que la madre vivía en Arcos de la Frontera. Ya le comunicó a su familia y, lo dejó por escrito, que su última voluntad es que la niña estuviese al cargo de su abuelo, José Ortega Cano. Quiere el mejor porvenir para ella y entendía que era lo mejor. Su familia acepta su decisión y parece que no se opondrán.

Es en este punto en el que se torna la vista en cómo vivía actualmente la pequeña junto a su madre. Una aproximación la tiene Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, que en algunas ocasiones ha realizado reportajes y exclusivas con Michu: “Cuando presentó a su hija, la niña tenía en ese momento cinco meses. Fue dentro de la casa en la que vivía Michu con la niña y eran unas condiciones bastantes complicadas para vivir”, subrayaba desde ‘TardeAR’. “Lo mejor para la niña desde luego es irse a vivir con Ortega Cano”, sentencia desde su punto de vista qué es lo que más favorece a la menor.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío @mixu.rg Instagram

Y eso a pesar de que José Fernando tenía una orden de alejamiento por la que no podía acercarse a su ex, así como tampoco a su hija: “Cuando presentó a su hija en la portada de ‘Lecturas’, él tenía una orden de alejamiento. Lo había denunciado Michu y no podía acercarse a conocer a su hija”, recuerda, a la vez que añade que “aun así en la entrevista el titular era que se habían comprometido por teléfono, porque no podían verse. O sea, era una relación bastante tóxica”, define. Todo esto quedó en el pasado, recondujeron su relación y por el bien de su hija entendieron necesario superar sus conflictos. Es lo importante, al igual que entendieron en su día que la decisión acertada era confiar en Ortega Cano su cuidado si sucediese algo, como trágicamente así ha pasado.