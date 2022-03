La crónica de Amilibia: Tezanos, el extraterrestre del CIS

Leo: «El CIS cambia su modelo para estimar mejor». Difícil: no se puede estimar más a Pedro Sánchez. Más que estimarlo, le ama con fruición. Eso está claro. Lo del cambio de modelo lo veo más oscuro. ¿Qué mejor modelo que Él en la alfombra roja del circo? ¿Acaso hay alguien que le gane en belleza y donosura? ¿Hay alguno más apuesto en la pasarela nacional e internacional? Yolanda Díaz apuntaba maneras, pero ahora tiene un «manolo» en Podemos y el otro en el sanchismo. Isabel Rodríguez es mona, pero le está creciendo la nariz. Alberto Garzón nunca alcanzará la apostura del chuletón al punto. Félix Bolaños tiene demasiada pinta de fontanero «deluxe». A Irene Montero se le está poniendo cara de Bill Gates desde que su Ministerio cuenta con más de 20.000 euros para sus cosas, y Nadia Calviño es el rostro de terror de Nicole Kidman en «Los otros» cuando ve la factura de la luz al final del túnel. El problema de Tezanos es la volatilidad de su modelo y señor. Recuerda Rivasés el comentario de un ministro: «Quizá en estos tiempos lo que más convenga es un presidente no doctrinario y que pueda cambiar de opinión con rapidez». En eso, Él es el Fitipaldi de la política. Un lío para el sociólogo. ¿Bajada de la luz no y después quizá sí? ¿Armas no y luego sí? ¿Aumento del presupuesto de Defensa no y ahora sí? No pasa nada: Tezanos es autor de una novela de juventud, «La rama quebrada», protagonizada por un extraterrestre enviado a la Tierra para informar del comportamiento humano. Un día de éstos confesará que no es ciencia-ficción: el extraterrestre es él y su CIS, informes para marcianos o venusinos.