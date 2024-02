Así es Ana Pontón, la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta

Se presenta una jornada muy importante en Galicia marcada por el buen tiempo, pero a mediodía con una participación tan solo del 17,12 por ciento. De los resultados de las elecciones del 18F dependerá quién será el próximo presidente o presidenta de la Xunta. De entre los tres candidatos destaca Ana Pontón (BNG), la que ha sido bautizada como la esperanza de la izquierda gallega, cuya vida ha tenido un drástico cambio tras dar a luz a su hija en enero de 2020.

La pareja formada por Ana Pontón y Alberto Branco, entregado director de fotografía de cine, se ha mostrado públicamente en numerosas ocasiones, aunque Branco prefiere quedarse a un lado y dejar a la candidata que destaque por sí sola. Uno de los rasgos más característicos de la política es su cercanía con el electorado, en numerosas ocasiones ha acudido a actos oficiales en compañía de su pequeña que ya tiene cuatro años. Sin embargo, una marca que ha destacado también ha sido su inicio de campaña: lo hacía en la cocina de la casa de sus padres, mostrando su faceta más familiar. Ana Pontón creció en una pequeña aldea de tan solo 365 habitantes registrados y no ha dudado en mostrar que es para ella lo más importante: “esfuerzo, en el mundo rural se sabe lo que es trabajar duro, me siento muy afortunada de haber nacido aquí”, afirmaba en una anterior entrevista concedida a “El País”.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, comparece con todos los candidatos que integran las listas en Santiago XOÁN REY Agencia EFE

Un compromiso sin boda a la vista

La pareja no ha dudado en mostrar su apoyo mutuo en redes sociales (o en los pocos actos a los que la ha acompañado Branco). Por el momento no han llegado a pasar por el altar, aunque el compromiso de criar a una hija en común es aún más fuerte. Al mismo tiempo que Pontón trabajaba en su carrera en la política, su pareja hacía lo propio en la industria cinematográfica. Natural del mismo pueblo que Yolanda Díaz (Fene), el director ha conseguido numerosos reconocimientos a su trabajo, uno en el Festival de Cine de Nueva York.

Ana Pontón se independizó a los 18 años y desde entonces se centró en su carrera, primero estudiando Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela, un primer paso que la llevaría a ser ahora la candidata por el BNG, pero no es la primera vez que está en esta posición. En 2020, poco después de que naciera su hija, Pontón se presentó para la presidencia de la Xunta el 12 de julio de 2020. Dejando a un lado su trayectoria profesional, la candidata no ha tenido reparo en subrayar que su hija ha sido sin duda “la aventura más emocionante que he tenido hasta ahora”.