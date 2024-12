La crónica de Marta Robles: La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio

LUNES

A partir de hoy ya hay nuevo registro de hospedaje y alquiler de vehículos. ¿Qué nos van a preguntar además del nombre y la dirección? Pues el número de tarjeta, el grado de parentesco, la filiación el teléfono… Todo, menos nuestras medidas (espero) ¿Que para qué quiere saberlas el Gobierno? Pues dice que «por motivos de seguridad»; sea para lo que sea, además de las colas que va a haber en las recepciones, esto cada vez parece más «Gran Hermano». En el ámbito de lo político (o pseudopolítico) la fiscalía anticorrupción pide la imputación de Alvise en el Supremo, por financiación irregular, con el argumento de que el empresario recibió cien mil euros en criptomonedas para la financiación de su campaña. Casi nada…¿Que los poderes políticos están separados en los países democráticos? Pues, hombre, si Joe Biden puede indultar a su hijo antes de dejar la presidencia de los EEUU, no lo tengo claro…

MARTES

¡Por fin contratan a los trabajadores de Glovo que llevan siendo falsos autónomos desde que la empresa empezara a funcionar! Ya era hora. Aunque como nunca llueve a gusto de todos, algunos se quejan de que ganarán menos dinero… ¿Que han robado datos de Hacienda y que piden recompensa por devolverlos? «Qué más da», pensarán ustedes, si ellos mismos los filtran… Pues no: Hacienda nunca filtra datos, cuando se escapan de algún sitio lo hacen de los tribunales. Eso, a menos que haya una mano poderosa desde fuera, claro. Y hablando de Hacienda y de filtraciones, el Supremo llama a Miguel Ángel Rodríguez a declarar como testigo en el caso de la presunta implicación sobre los datos del novio de Ayuso, por parte del fiscal general. ¿Qué dice él? «Estoy muy tranquilo. Solo tengo que decir la verdad».

MIÉRCOLES

La reacción de la ciudadanía al autogolpe en Corea del Sur ha sido ejemplar: ha salido al completo a la calle a enfrentarse con los militares. Y estos no son pocos. Tienen una de las fuerzas armadas más equipadas del mundo precisamente para garantizar esa democracia alcanzada después de una dictadura. Los surcoreanos no lo olvidarán jamás. ¿Pero no corren peligro si no se destituye al presidente que ordenó esa Ley Marcial?

¿Recuerdan a Juana Rivas, la madre que «secuestró» a sus hijos alegando que el padre era un maltratador y que condenaron a prisión, aunque después fue indultada y sus hijos acabaron separados el pequeño con el padre y el mayor con la madre? Pues ahora el mayor (ya mayor de edad) cuenta las tropelías del progenitor y asegura que teme por su hermano pequeño... En el mundo 400 millones de niños sufren maltrato a diario. Ni siquiera los poquísimos casos que se denuncian llegan siempre a buen puerto. Menos cuando se dirimen desde las legislaciones de dos países que no tienen punto de encuentro ni en la legislación internacional barbaridad.

JUEVES

Y a todo esto, Óscar López, como era previsible, va a presentar su candidatura para liderar al PSOE de Madrid. Y oye, dice que Madrid se ha convertido en el espacio para la peor política y habla de corrupción de Ayuso y cita a su hermano, a su padre, a su novio… No sé, creía yo que lo del hermano y el padre de Ayuso estaba archivado… Y lo del novio, pues sí, está en los tribunales, pero sin ninguna relación o beneficio por parte de la Comunidad, ¿no?… Además, quien está imputado por filtración de datos en ese caso, de momento, es el fiscal general del Estado. Y hay otros casos donde los imputados son el exministro Ábalos, la mujer del presidente, y su hermano (aunque la fiscalía de Badajoz haya recurrido su imputación)... Yo no sé de qué nos sirve que los políticos vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y les pasa a todos, de todos los colores, cuando se ponen a mirar a los demás…

Ah, por cierto, Begoña (sí la mujer del presidente del Gobierno) tiene once cuentas corrientes con un saldo total de 40,25 euros… Esto es raro, raro, que diría Papuchi…

Por otro lado, Aldama ya empieza a soltar documentos comprometedores contra Ábalos. Asegura que pactó «regalarle» un pisito de casi dos millones de euros a cambio de contratos; también que gestionó un piso para encuentros al ministro Torres… En fin, como dicen, Aldama no es precisamente trigo limpio, así que hasta que no demuestre, todo son conjeturas…, pero feas, ¿eh?

VIERNES

Día de celebración por la Constitución. Sánchez dice que la va a celebrar con el corazón en Valencia. Bien por él. No olvidemos Valencia tampoco hoy. Siguen en precario y nos necesitan. Feliz día de la Constitución.