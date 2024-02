La crónica de Marta Robles: La zorra del Benidorm Fest y el zorro Waterloo

Lunes

Mientras siguen las protestas de los agricultores (esto va para la largo porque no tiene fácil solución y creo que en este mundo nuestro no damos la importancia que tiene al campo, que es crucial) arranca el juicio de Dani Alves. Tras escuchar a la víctima, he recordado la historia de Artemisia Gentileschi, la primera mujer (pintora excepcional) que denunció una violación. La torturaron rompiéndole las falanges de los dedos para darle verosimilitud a su testimonio… Consiguió que se condenara a su agresor. Una condena ínfima, pero fue la primera. Veremos qué pasa con Dani Alves. Rico y poderoso. ¿Estaba borracho? Si algo me inquieta es que aún se siga utilizando el alcohol como atenuante...

Entretanto en el Benidorm Fest gana «Zorra». Con buenas intenciones y cantada por una señora de más de cincuenta, edad de comienzo de invisibilización, triunfa una canción con ese título. Ya se ha hecho viral, es pegadiza, pero…aunque pretenda reivindicar que cada mujer haga lo que le dé la gana sin que la insulten, no me gusta ver a un auditorio entero llamando «zorra» a una mujer. Es una de las miles de maneras que existen en este mundo de decir «puta», a quien ejerce la prostitución o a quien actúa como el sistema (masculino) considera que no debe hacerlo. Y no me gusta, me provoca rechazo. Eso sí, ruido ha hecho y más que hará…

Nebulossa asegura que ha hecho "caso omiso" a las críticas por 'Zorra' Europa Press

Martes

Tractoradas de los agricultores. Es curioso, ellos no se sienten defendidos por los sindicatos (tal vez en ellos no les consideran de los suyos) y en las calles se les ve como ricos terratenientes… Son pequeños empresarios que viven de un trabajo durísimo e imprescindible para todos nosotros. Es verdad que su movilización nos incomoda y hasta cerca ciudades, pero… Algo tienen que hacer, porque lo que llega de fuera queda a unos precios muy por debajo de los suyos…

Nos enteramos del cáncer de Carlos III. No sabemos el tipo de cáncer, ni en qué fase se encuentra porque al igual que con Kate, la Monarquía británica no quiere ofrecer mucha información. La paradoja que le costara 73 años colocarse la corona y nada más hacerlo enferme.

También que la que fuera su amante durante tantos años, ahora su esposa y reina consorte, Camila, vaya a tener agenda oficial sola y represente de algún modo al país, aunque todo el peso recaiga sobre el heredero, el príncipe Guillermo, si es que puede dejar a su mujer, enferma, desatendida… ¡

Buena debe de estar Lady Di en el más allá! Por hacer una broma donde nada tiene gracia, Carlos debe haber heredado de su madre, Isabel II, y su abuela, la reina madre, el gusto por esa ginebra, la Buckingham Palace Gin que, según algunos, las convirtió en casi inmortales a ambas (101 y 96 años).

Miércoles

¿Y lo de Tomelloso? «Actividades para la mujer 2024. Cursos: corte y confección, manualidades, cocina y alimentación, restauración y tapicería». Ay. El alcalde lo justifica diciendo que también los ofrecían los de otros partidos. Pues hombre, ya va siendo hora de que los ofrezcan para hombres y mujeres ¿no? Que en su casa los hombres tienen que saber coserse un botón y hacerse un huevo frito y fuera de ella, encima, los grandes chefs y diseñadores resulta que son hombres…

Jueves

Lo que faltaba: El Parlamento Europeo pide investigar los vínculos del independentismo catalán con Rusia y la injerencia del procés; pero no solo, también los lazos con Puigdemont. ¿Qué dice el zorro Puigdemont? “Si hubiéramos hecho a Feijóo presidente todo esto no pasaría…” ¡Que bueno es que haya niños para echarles la culpa! No sé, pero para mí que el asunto de la amnistía se les complica ¿Qué más van a hacer los socialistas? No lo tienen fácil ni aún dándole fuerte a los jueces, como les están dando (hartitos los tienen, por cierto).Tanto es así que se han negado a señalar a Puigdemont, pero no les ha quedado más remedio que apoyar investigar los lazos del secesionismo con Putin…

Viernes

La semana termina como comenzó: con la huelga de agricultores. Ya vaticinaba yo, con tristeza que este asunto iba para largo…

Y no sé a ustedes, pero a mí me tiene sin dormir el presunto asesinato de los niños de Castro Urdiales a su madre adoptiva… Supuestamente porque les regañaba por las notas… Uno la apuñaló primero, luego ¿la desnudaron?, le pusieron una bolsa en la cabeza y trataron de huir en el coche con su cadáver…¿Por qué? Parece que los chicos dicen que por los castigos por malas notas, pero la alcaldesa asegura que eran unos alumnos excelentes…