El diario de Amilibia: Ahora va de modesto franciscano

No me duelen prendas: recordaré que he insistido varias veces en el elogio a la habilidad transformista del presi, en sus virtudes interpretativas adaptándose a cada situación. Ahora, cuando pintas bastos, toca el papel de san Francisco de Asís, algo entre modesto monje franciscano (nunca trapense, porque no podría hablar) y hermano lobo. Si ustedes tienen tiempo y ganas de revisitar las imágenes de su entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, verán que se ha revestido de humildad y que su tono es otro muy otro: amigable, conciliador, comprensivo y, a veces, incluso distendido y risueño. Tono bajo y sosegado para decir cosas como “yo no he mentido, he tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado” cuando Alsina le pregunta irreverentemente “por qué nos ha mentido tanto”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el periodista Carlos Alsina Onda Cero

Verán que no se le mueve ni un músculo de la careta, ni un signo externo de crispación o indignación. Sólo le falta un poco de voz ronca para superar a Marlon Brando en “El Padrino”. Puede perder las elecciones, pero la Academia del Cine, donde tiene tantos admiradores, debería considerar su nominación a un Goya de honor. Sería perfecto si añadiera a sus interpretaciones o transformaciones algún detalle de humor a lo Groucho Marx: “¿A quién va a creer, a mí o a sus propios ojos?”. O también: “El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio. Si puedes simular eso, lo has conseguido”. Sin olvidar jamás “Estos son mis principios; si no le gustan tengo otros”.

Pero Él prefiere a Cioran: “La mentira es una forma de talento” o aquello que dijo Lord Byron: “Después de todo, ¿qué es la mentira sino la verdad disfrazada?”. Gran expectación: ¿de qué se disfrazará si va al programa de Herrera?