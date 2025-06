La crónica de Marta Robles: ¡Que dimita al menos la estilista, por favor!

LUNES

Empezamos la semana con el sabor dulce de la nueva conquista de Roland Garros por parte de Alcaraz, el amargo de la detención en aguas internacionales de la flotilla de la libertad (activistas entre los que se encuentra Greta Thumberg), y la estupefacción tras la decisión de no dimitir del fiscal general del Estado, tras ser procesado por el Supremo. La única duda es: ¿Álvaro García Ortiz no quiere dimitir o el Gobierno, que rige sus destinos como reconoció el presidente Sánchez en su día, no le deja?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras declarar como imputado por la revelación de datos de Isabel Díaz Ayuso Alberto R. Roldán La Razón

Entretanto, se conocen nuevos audios de Leire Díaz donde se ofrece trampas a la UCO y material gráfico contra policías…

Y por si fuera poco las tropas desplegadas por Trump en California, en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias, sin el acuerdo con el gobernador del estado, provocan una tensión que va in crescendo.

MARTES

El Gobierno se lanza en plancha contra el Supremo, en una acusación contra el juez que ha instruido la causa del fiscal general y aseguran que se ha hecho sin pruebas. Eso sí, respecto al juez que lleva el caso de Koldo y ha ordenado el registro de la vivienda en Valencia de Ábalos, en busca de pruebas de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones de obras, tras el acceso a unas grabaciones de la OCU, que sugieren esa posibilidad, la actitud es distinta…

Mientras, nuevo varapalo a la Ley de amnistía… En Europa hablan de "autoamnistía" porque, dicen, fue creada para formar gobierno y salió adelante gracias al voto de los beneficiarios.

Y Trump duplica el envío de tropas a California.

MIÉRCOLES

Los jueces están hartos de las críticas que reciben de los socialistas. Y como el Gobierno, con ¡el ministro de justicia!, Bolaños, a la cabeza, además de cuestionarlos, pergeña una reforma que, según la mayoría de ellos pondría en peligro la independencia judicial y posibilitaría la politización del acceso a la judicatura y a la fiscalía, han hecho un paro . El seguimiento ha sido tan masivo (70 por ciento de los convocados), que ya se preparan para una huelga, con el fin de aumentar la presión, hasta conseguir la retirada de los proyectos impulsados por el Ministerio de Justicia.

Jueces y fiscales convocan un paro en rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno Europa Press Europa Press

JUEVES

Sale a la luz el informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán al cobro de comisiones ilegales en el caso Koldo… Hay una grabación en la que Cerdán conversa con Ábalos y Koldo sobre deudas de empresas ligadas a contratos amañados, pero..., oye, el PSOE ¡defiende a su secretario de Organización y rechazan su implicación! Y, eso sí, se enfada con la filtración del informe, bajo secreto de sumario, por "generar indefensión y juicios mediáticos" sin pruebas concluyentes… Hombre, más concluyentes que las conversaciones, no sé yo…

Paren máquinas. Cambio de guion y comparecencia del presidente Sánchez, maquillado como un muerto y con un compungimiento que… ¿Qué dice? ¡Pues que se acaba de dar cuenta de lo de Cerdán!

"Comparezco para pedir perdón a la ciudadanía y a los simpatizantes del PSOE. Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán", asegura. Ni media sospecha, oigan. Pero mucha vergüenza… Eso sí ni por esas convocará elecciones hasta 2027 "porque esto no va ni de mí ni del Partido socialista".

Pedro Sánchez en la sede de Ferraz . David Jar David Jar Fotógrafos

Añade el presidente que su grupo "está sufriendo un asedio bastante evidente por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad", y defiende la reacción del PSOE ante los indicios judiciales… Pero, oigan es que, según El mundo, los amaños de obras se producen desde 2015, en Navarra… Once años deben de haber dejado más que indicios ¿no?

VIERNES

Nos levantamos con más audios que pueden dinamitar la legislatura de Sánchez. Koldo, Cerdán, Ábalos… comisiones de cifras escandalosas, contratación de prostitutas en distintas empresas públicas y privadas… 11 licitaciones bajo sospecha por un valor de casi 625 millones… Es todo asqueroso, la verdad; pero es que encima va Bolaños y se empeña en que en los audios no hay ni un solo indicio de financiación ilegal ¡y resulta que hay cuatro! Y parece que en las grabaciones de Koldo hay muuuucho más… En fin, mi cariño para los políticos honestos de todos los partidos. Incluidos los socialistas. Eso sí, si el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento…, si los responsables políticos no se enteran de las tramas delictivas de su entorno, chico, igual no valen para esto ¿no?

Los médicos convocan su primera huelga general en cinco años para exigir un estatuto propio… Pero este asunto requiere más atención y como la corrupción ha ocupado casi todo mi espacio, prometo dedicarle mi contra del sábado próximo.

Y sí, Irán e Israel andan a bombazos. Ay, Dios…