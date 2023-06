Sánchez reniega ahora de Bildu: "No hemos gobernado con Bildu, solo acuerdos puntuales en leyes concretas"

"Se va a desatar una campaña aún más feroz de insultos y descalificaciones". De este modo vaticinaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuál sería el papel que los medios no afines al Ejecutivo iban a desempeñar de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Hay que recordar que, durante esta legislatura, son reiteradas las ocasiones en las que el líder del PSOE ha rechazado intervenir o conceder entrevistas a estos medios a los que él denomina "no afines". Sin embargo, en un plan desesperado por ampliar su propia audiencia, Sánchez (más bien su equipo de comunicación) ha apostado por salir de su zona de confort.

A sabiendas de la expectación que eso provoca, el presidente del Ejecutivo ha acudido este lunes al programa "Más de Uno", de Onda Cero, para medir sus fuerzas con Carlos Alsina y dejar titulares como este: "No hay un pacto de Gobierno con Bildu, solo pactos puntuales para leyes concretas".

Afable y con buen tono, así ha llegado Sánchez. Un tono que se tornaba incómodo a los 15 segundos. La primera pregunta de Carlos Alsina, directa. "¿Cuando usted se mira en el espejo qué ve?", la respuesta, lejos de ser concreta se convertía en un alegato del jefe del Ejecutivo sobre sus logros. Ante la insistencia del periodista, Sánchez ha eludido la autocrítica y ha sacado pecho, al afirmar que "la hoja de servicios de este Gobierno se le puede poner un notable". En este punto, el periodista Carlos Alsina también ha insistido y ha cuestionado la fiabilidad del Ejecutivo, ante lo que Sánchez se ha defendido: "He tratado siempre de cumplir con nuestra palabra".

La siguiente, más directa aún: "¿Por qué ha mentido tanto?", la respuesta: "He tenido cambios en algunas cuestiones políticas, los he tenido -admite-, pero he tenido que tomar decisiones muy arriesgadas, muy complejas, pero creo que la política está para resolver problemas y no dar rienda suelta a nuestras venganzas. Cataluña hoy no es uno de los problemas de los españoles. Creo que la situación en Cataluña hoy no es la misma que en 2019. La primera fuerza política en Cataluña es el PSOE". En este sentido, lejos de agradecer el apoyo del PP para que el PSC lograse el Ayuntamiento de Barcelona, ha cargado contra el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: "Parece que Feijóo es un hombre de Estado, un estadista y lo único que ha hecho es evitar que el poder lo ostente un independentista".

Sánchez, en su crítica feroz a los medios no afines, ha denunciado ante Alsina la "desproporción" de medios conservadores, que nada tiene que ver con la realidad sociológica de nuestro país. Y ha vuelto a lanzar su invitación de un "cara a cara" a Núñez Feijóo, cuanto antes, mejor.

(En ampliación)