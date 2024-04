El diario de Amilibia: Ay, aquellos pezones de Belarra

Leo: «Los pezones reclaman su visibilidad, también en la moda». Y se pregunta la cronista si asistimos al deceso de un tabú milenario. Todo porque la corsetería de Kim Kardashian ha sacado un sujetador con pezones artificiales para conseguir «el efecto descarado de ir sin sujetador, lo que supone una declaración audaz», escribe. Se pregunta este vejestorio verde si se puede calificar de audacia llevar un sostén para simular que no se lleva sostén, pero así son las cosas de la moda. Comentan las malas lenguas que Él está esperando con ansiedad el pantalón con efecto paquete para evitar los rellenos ficticios y manejarse exclusivamente con los ideológicos que le prepara la fábrica de eslóganes de la Moncloa. Veremos.

Pero hay que ser justos: hace más de un año que la entonces ministra Ione Belarra alegró la política nacional marcando pezones con aquel jersey tan ajustado, alegría que no le han agradecido los vascos, quizá faltos de memoria o, en su pudibundez a lo Sabino Arana, ajenos a los gozos erótico-festivos de la alegría pezonera: los podemitas se han quedado fuera del parlamento vasco. Fue la Belarra involuntariamente profética: las hijas de la orden de Iglesias se van quedando sin sostén. Ahora está de moda, leo, mostrar la raja del culo a través de los cierres traseros de los vestidos que no cierran del todo. No parece que Irene Montero, conservadora en lo sexual según confesión propia, vaya a alegrarnos la campaña de las europeas mostrando un poco su traspuntín, ni tan quisiera para chinchar a la Yoli.

Hubo hace tiempo una moda de pantalones caídos, ¿recuerdan?, para mostrar gayumbos y trasero. No la resucitará Él. Un tal Lucho le sigue a todas partes portando un cartel: «Por 7 votos tienes el culo roto». Y además, lo grita. No va a darle la razón.