Diario de Amilibia: "No crean que ha estallado la paz"

No se lo crean ni por el forro. Un servidor, que escribe esta columna sin conocer los resultados de la quiniela, cree que hemos pasado de la liga de los mentirosos al campeonato de los pactos posibles o no posibles, del bloqueo o no bloqueo, todo bajo la amenazante sombra negrísima de una repetición de elecciones. Si llegaran, este bufón se plantearía si marcharse o no, por ejemplo, a Inglaterra, donde por gentileza de Sunak los solicitantes de asilo pueden disponer de una habitación con televisión, escritorio, Wi-Fi y una ventana con vistas al mar en el buque “Bibby Stockholm”. Además hay comedor, lavandería, gimnasio y sala de juegos. Maravilloso.

Si gana el PP y no hay bloqueo, será el momento de levantar los picos de las alfombras. En un alarde de imaginación, les cuento que encontrarán a Pedro Sánchez lavando platos, que ya le dijo a Julia Otero que eso le relaja. A Nadia Calviño negociando con Juan Roig su entrada en Mercadona. A Yolanda Díaz planchando sus vaqueros ideales para manifestarse contra el fascismo. A Alberto Garzón peinando pelucas de la “Barbie”, ahora símbolo feminista. A Bolaños ofreciéndose en Instagram como organizador de eventos con palmeros. A Tezanos pidiéndole trabajo a Rappel. A Teresa Ribera, nueva estrella del ciclismo, preparándose para la Vuelta España. A Irene Montero organizando la Peña Trans “Bibiana Fernández” en Galapagar. A Ione Belarra analizando si acepta diseñar

sujetadores para “Victoria’s Secret” o “Intimissimi”. Etc.

Más o menos. Y que conste que no me he fumado lo mismo que ZP cuando descubrió que “el infinito es el infinito”. Pero hay algo que nunca cambia, lo que te dirá tu cuñado en la próxima barbacoa: “Ya te lo dije”.