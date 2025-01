El diario de Amilibia: Piden móviles que se autodestruyan

Leo: «García Ortiz, fiscal general del Estado, cambió de teléfono días después de su imputación. La UCO evidencia que introdujo sus tarjetas telefónicas en otro terminal antes del registro de la sede de la Fiscalía General». Leo más: «Los agentes hallaron cero mensajes de los días que ordenó rastrear el juez». Y leo también: «García Ortiz cambió su móvil cuando ya era la prueba clave. La OCU informa al Supremo de que el fiscal general se deshizo de su terminal a la semana de abrirle una investigación». Creo recordar que en algunas películas de Tom Cruise y James Bond, cuando éstos recibían mensajes comprometidos sobre las misiones que debían cumplir, el móvil se autodestruía en unos pocos segundos y así no quedaba rastro del encargo ni de su procedencia.

Cuentan ahora las lenguas viperinas que este año, todo el Gobierno, incluido el Apolo de la Moncloa; el fiscal general del Estado y todos sus fiscales afines; Conde Pumpido y los magistrados de su cuerda; Aldama, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán; la Bego y el hermanísimo David Sánchez; el Tito Berni y un largo etcétera, han pedido a los Reyes Magos de Oriente que les traigan móviles que se autodestruyan en cuanto les imputen o sean investigados. O en todo caso, aparatos modernos en los que ni las llamadas ni los wasaps dejen huella. Que no quede constancia alguna de todo lo que hagan con el celular. Que nada se pueda detectar. Que no se puedan hackear. Que ni tan siquiera se conozcan las peticiones que hacen a Siri o Alexa, los asistentes virtuales. Quieren móviles que no les dejen con el culo al aire en ningún momento. Dicen que los Reyes Magos contactaron con los israelíes de «Pegasus», a ver qué se podía hacer.

Les pillaba de paso.