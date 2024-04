A nadie de este mundo le interesa el "caso Koldo" ni a Koldo

Lunes

Aún con las pupilas dilatadas por esa lluvia de trescientos misiles y drones contra Israel del sábado, en respuesta al bombardeo del consulado de Irán en Damasco, nos preguntamos cuál será ahora la venganza de Israel. El secretario General de la ONU, António Guterres, advierte de que Oriente Próximo está al borde del abismo. Y con él, todo el planeta, que hoy mira también al juicio de Trump, que tendrá que responder sobre los presuntos pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, durante su campaña electoral en 2016.

Y ya que hablamos de campañas, en la vasca, Bildu adelanta al PNV en las encuestas. Soy muy mayor para entenderlo. Me traicionan los recuerdos. Tantas víctimas, horror y dolor. No comprendo las conexiones de la gente joven del País Vasco con EH Bildu, que lo consideren un partido progresista y no la herencia de una banda terrorista que dañó a toda España, pero más todavía al propio País Vasco, donde quizás tiene más votos, porque no están todos aquellos extorsionados y amenazados de antaño, que se vieron obligados a abandonarlo….

Martes

Hoy se vota el informe que rechaza la petición del Senado de paralizar la ley de amnistía, que abrió un conflicto institucional; pero sabemos de antemano que esa ley seguirá los trámites y pronto habremos olvidado el asunto o casi, porque tendremos que prestarle atención a los 134 comparecientes en la comisión de mascarillas del «caso Koldo», incluidos Ila y Ábalos y ya, de paso, treinta y tantos representantes del PP; porque puestos a revisar, el Gobierno quiere que revisen a todo quisqui, aunque los primeros truenos emergidos de la apertura de la caja de Pandora hayan sido los de su propia casa... Está bien que desfile hasta el apuntador, pero… ¿no es curioso que al PSOE se le haya ocurrido justo ahora que se desconoce hasta dónde llega el agujero del «caso Koldo» en sus filas?

El exministro José Luis Ábalos sale tras ofrecer una rueda de prensa en la que ha anunciado que mantiene su acta de diputado por Valencia en el Congreso y que pasará al grupo mixto, con lo que desoye la exigencia del PSOE que le dio un plazo de 24 horas para dejar su escaño ante el caso Koldo © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 27 02 2024 A R Roldán

Entretanto el candidato de Bildu, Otxandiano, deja claro en la radio que no considera a ETA un grupo terrorista (solo armado… unos encapuchaditos de nada…) y habla de cómo debe ser la relación entre Euskadi y España. ¿Cuándo entenderán todos los independentistas que ellos también son España? Siguen con el asunto del derecho a decidir del que entienden que son dueños, como los catalanes… ¡Mira que si consiguieran la independencia y se quedarán solos entre una Europa a la que no pertenecerían y una España a la que ya no podrían seguir exigiendo! ¡Cuidado con lo que deseas, que se puede hacer realidad!, decía Óscar Wilde.

Miércoles

Pérez-Reverte sobre el juicio de Lomas. «Tenía que haber huido de su casa para defender su vida», cita. «A mí me queda poco en el autobús, pues me bajo en la próxima; pero no les envidio a ustedes la España primorosa que va a disfrutar en el muy próximo futuro». Lomas, a sus 80 años, disparó a un intruso, preso del pánico, primero en el tórax y luego en la espalda. Su actuación le supuso nueve meses de prisión hasta conseguir la libertad bajo fianza. Tener un arma le costó cárcel (ahora le han condenado a dos años y medio, así que no parece que vaya a entrar en prisión), y la desgracia. Si se tiene un arma se usa y parece grave disparar directamente al tórax y luego por la espalda en vez de apuntar, que sé yo, al muslo. La pregunta es ¿no tenerla podría haberle costado la vida?

Jueves

De entre todas las noticias me centro en la prohibición de la venta del tabaco a los nacidos a partir de 2009 en Reino Unido. ¿Es una solución? Ojalá. Pero, me temo que mientras el tabaco exista, las prohibiciones solo dejarán el comercio del tóxico en peores manos, como sucede con otros tantos. Por cierto ¿no debería el Estado español dedicar todos los impuestos que recauda del tabaco a la Sanidad? Según Europa Press son más de 9.100 millones por ejercicio…

Tabaco en venta en Gibraltar Dreamstime

Viernes

La semana acaba también con ataques bélicos, en este caso, respuesta de Israel a Irán, pero… ¡sin confirmar ni por Irán ni por Israel! La responsabilidad, en esta ocasión, queda en el aire…Lo único claro es que Estados Unidos ha vetado el ingreso en la ONU como miembro de pleno derecho de Palestina, que el conflicto sigue en Oriente Próximo y que el mundo está en peligro. Lo dice Josep Borrell y lo sabemos todos… También que, aunque Salvador Illa, esté muy seguro de que no le va a salpicar el caso Koldo cuando comparezca en el Congreso, dice Javier Carballo en «Espejo Público», de Antena 3, con la ironía y el sentido común que le caracterizan que «no conozco a nadie en el PSOE al que le preocupe el ‘caso Koldo’, incluido Koldo».