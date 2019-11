¿Qué le pasa a Kiko Rivera con sus representantes?

Kiko Rivera cambia de representante otra vez. Algo pasa, porque al hijo de Isabel Pantoja no le duran los mánagers y, de hecho, su relación con ellos suelen terminar como el rosario de la aurora. El último fue su amigo Fran, con el que llevaba unos años trabajando. La razón que habría dado Kiko a su ya ex representante para prescindir de sus servicios es que estaría pensando en proyectar más su carrera musical. De hecho, acaba de lanzar el tema “Amor prohibido” y sabe que necesita una buena promoción. Y considera que el adecuado para conseguirla es Álex Suárez. De hecho, el propietario de la agencia Ginger ya ha cerrado una apretada agenda para conseguirle más visibilidad y hacer que esta Navidad el tema suene en todas las discotecas. Así, el trabajo ya ha empezado a dar sus frutos y a finales de mes Kiko tiene un concierto junto a su íntimo Omar Montes en Paterna de la Rivera (Cádiz).

En principio, la decisión está tomada y Fran ha dejado ya de llevar a Kiko. Pero, por la amistad que les une, puede que Kiko le ayude a buscar algo después de haberle dejado colgado. No en vano, el joven pasó de tener una relación de amistad con el dj a convertirse en su mano derecha. Hay que recordar también que Fran es el padrino de la hija mayor de Kiko y, además, su compañero y confidente de juergas y corredurías. En un principio, al no tener experiencia en el sector, Fran recibía la ayuda de Blanca Oyaguren, una veterana empresaria dedicada al mundo de las comunicaciones y relaciones públicas, también ex representante del artista.

Sin duda, lo que más llama la atención de todo este tema es que Álex Suárez había sido el encargado de llevar a Kiko cuando éste mantenía una relación con la madre de su hijo mayor, Jessica Bueno. Pero todo terminó saltando por los aires y Kiko acusó al mánager de filtrar información de la familia Pantoja a la Prensa. Además, ya rota la relación personal y profesional, ambos se dedicaron duras palabras, tachándose de poco profesionales el uno al otro.