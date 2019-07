La cantante Beth Rodergas, que se hizo famosa al acabar tercera en la 2ª edición de «Operación Triunfo» y participar en Eurovisión en 2003 representando a nuestro país con «Dime», ha reaparecido en un vídeo entrevista con Eloi Vila en el programa «Al Cotxe!» de TV3. Pero para los que recuerden a la joven de las rastas, quizá no la reconozcan, ya que ha cambiado de look y aprovechó para recordar su paso por Eurovisión: «Era la única persona del Estado a quien no le gustaba esa canción». Asegura que dejó de cantarla en los conciertos aunque la gente «me la pedía».

La artista, de 37 años, confesó durante la entrevista que lo ha pasado mal, ya que padece endometriosis de la que la diagnosticaron con 16 años: «Cada mes tengo la regla y el tejido se tiene que desprender, pero pequeños trocitos se quedan aferrados al cuerpo y se pueden hacer quistes. He llegado a desmayarme y vomitar del dolor», ha explicado. Además tuvo problemas de infertilidad por lo que decidió que su segundo hijo fuera in vitro por la afectación a las trompas que le supuso la endometriosis. «Si los tíos la tuvieran se sabría más. Está bastante silenciada».