Sofía Suescun deja en directo a Kiko Jiménez y luego hacen las paces

Si la cosa ya estaba tensa tras el paso del ex tronista por GH Vip 7 por su relación “de amistad” con Estela Grande, la cosa anoche no tenía pinta de que pudiese mejorar. El debate comenzaba con ambos siendo novios, es más, en un momento de la noche el presentador, Jordi González, preguntó al ex concursante si tenía pareja a lo que este contestó rotundamente que sí. Pero todos los puntos que había ganado con esa respuesta los perdió al aplaudir que Diego Matamoros, marido de Estela, entrase por teléfono esa misma noche en directo para hablar con su mujer. Jiménez aprovechó el momento para recordarle a la que por entonces era su novia que el que ella no hubiese hecho lo mismo cuando él estaba dentro de la casa le descuadró.

Esto le vino a Suescun al pelo para reprocharle de nuevo su actitud en el concurso. “Fíjate, Kiko, que fue un buen momento para que te dieses cuenta de que quizá las cosas no estaban bien fuera y podrías haber dado un giro a tu concurso...”, a lo que él respondió “¿Esto es un nuevo reproche?”. Ella insistió en que era la oportunidad para que él hubiese cambiado y él finalmente acabó estallando: “Es que yo no iba a cambiar nada... Es más, si vuelvo a tener la oportunidad de entrar otra vez en la casa no cambiaría nada”. Palabras que dejaron atónita a la ganadora de GH 2016, que solo pudo decir: “Kiko, sabes perfectamente que tu actitud con Estela ha pasado límites y me ha molestado, ¿si vuelves a entrar, tendrías la misma actitud con ella, sí o no?”, pero él lejos de escurrir el bulto respondió con un contundente: “Sí”.

A lo que Suescun le respondió mándadole a tomar por culo que fue aplaudido por todo el plató. El presentador intervino en la discusión y anunció lo siguiente: “A partir de ahora el estado civil de Kiko Jiménez es: dejado”. A lo que el implicado respondia dolido y de forma seria que: “La próxima vez que alguien me pregunte si tengo novia, diré que no”.

Pues parece ser eso que del amor al odio hay un paso, pues la pareja antes de que finalizase el programa se reconciliaron de nuevo. Tras otro intenso intercambio de opiniones, el ex concursante terminó rectificando, matizando sus palabras y convenciendo a Suescun para seguir su relación con él, que hicieron oficial con un apasionado beso en medio del plató.