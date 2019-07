La presentadora ha utilizado las redes para mantener a sus seguidores informados sobre su estado y en un vídeo ha explicado que “Hoy a las 4 de la mañana he tenido un episodio. Se me ha abierto la queratitis, la herida que tengo el ojo . El epitelio, lo que es la piel del ojo, se me ha pegado al párpado y se ha abierto. Noto como si tuviera arena y sal en el ojo”.

Lejos de desanimarse, y con el espíritu alegre que la caracteriza, ha aprovechado su descanso para continuar con su lucha por los cuerpos sanos y sin complejos y ha subido un divertido y motivador post con sus seguidores “Ladies es muy cansado ser mujer, todas lamentemos lo que no somos, lo que no tenemos, lo que nos falta o sobra. Siempre siendo negativas cuando hay otra opción más saludable, barata y a nuestro alcance: celebrar lo que tengo, lo que soy y no esconderme. Hoy con casi 40 años he sido consecuente con lo que pienso y valiente al quitarme un complejo de encima(I de debajo): HE SALIDO A LA CALLE DE ESTA GUISA, con pantalón corto(casi primo de la braga oye)...y me siento más ligera al quitarme otro pesado #complejo de encima. Librémonos del mal, y pensemos bien de nosotras mismas. Amén!