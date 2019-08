Todas las ex parejas de Telma Ortiz son abogados

Tres años después de su ruptura con Jaime del Burgo, Telma ha vuelto a ilusionarse con otro abogado, el tercero consecutivo en su vida sentimental. El primer letrado que conquistó el corazón de la hermana de Doña Letizia fue Enrique Martín Llop, toledano al que la ovetense conoció cuando era delegado de Cruz Roja en Filipinas, donde ella estuvo trabajando como cooperante. La pareja, que tiene una hija de 11 años llamada Amanda, protagonizó un sonoro escándalo tras demandar a 57 medios de comunicación en 2008, «por el insoportable acoso» al que decían estar sometidos. El pulso les costó entre 40.000 y 60.000 euros en costas, pues la Justicia no les dio la razón. Rompieron en 2010. Se apuntó a que Enrique no había podido soportar la presión mediática de ser el cuñado de la Reina. Dos años después, fue la propia Reina quien le presentó a Jaime del Burgo, abogado navarro con el que se casó tras dos meses de noviazgo, el 11 de mayo de 2012. Al enlace, en el monasterio de Leire, acudieron 20 personas, entre los que no estaban ni los Príncipes de Asturias ni los padres de Telma, que sí asistieron a una celebración familiar en Roma en julio. En septiembre ya empezaron a circular los primeros rumores de ruptura, que acabaron confirmándose dos años después. Finalmente, la pareja firmó el divorcio de mutuo acuerdo en 2016. Jamás llegaron a convivir, pues el trabajo de Jaime le tuvo siempre entre Suiza y Reino Unido, mientras Telma residía en Barcelona. A ver si a la tercera...