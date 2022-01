‘Secret Story’: Jonathan, el hermano de Cora que se postula como la nueva estrella de Telecinco

No se trata de uno de los concursantes de la nueva edición de ‘Secret Story’, sino del hermano y defensor de una de ellas, Cora. Pero pese a no estar dentro de la casa de los secretos, en tan solo unos días Jonathan Vaquero ha conseguido más protagonismo que su propia hermana y ya se postula como la nueva estrella de Telecinco.

En el estreno del reality el pasado jueves, el reguetonero consiguió su momento de gloria al acaparar toda la atención del plató tras levantarse y pronunciar en directo un alegato por los derechos LGTBI: “En la casa todo parece muy bonito, pero luego la realidad es distinta. La sociedad va de muy moderna, y yo quiero dar un mensaje. Basta ya de discriminar a gente como Carlos (otro de los concursantes). Si quiere ser chico, chica, chique, lo que le dé la gana. Si quiere ser mitad carbonara, mitad barbacoa, que lo sea. Y se le aplaude y se le acepta. Y vivan las transexuales, las lesbianas, los gays, viva todo el puto mundo! Porque tenemos derecho a ser libres”.

El hermano de Cora lo ha vuelto a hacer #SecretNoche1 pic.twitter.com/1d9H9rclvX — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 16, 2022

Su estética llena de tatuajes y su actitud explosiva le convirtió en protagonista de infinidad de memes en redes sociales. Pero ahí no queda todo, después de este momentazo, Jonathan visitó este fin de semana el plató de ‘Viva la Vida’ para defenderse las críticas recibidas. Y demostrando una vez más su desparpajo frente a las cámaras, volvió a pronunciar un discurso que rápidamente se convirtió en viral: “A mí se me ha tachado de que si voy puesto, que si voy muy drogado... Claro que me drogo, ¿y sabéis cuál es mi mayor droga? Cada vez que sale el sol cada mañana, y me hace sentir vivo. Esa es mi mayor droga”.

“A mí me podéis tachar de lo que queráis, me podéis intentar hundir, pero cuando un clavo sobresale, lo normal es que lo intenten incrustar otra vez en la madera. Pero yo no soy un clavo, yo soy Jonathan Vaquero y he venido a mostrar mi corazón, guste o no guste”, decía ante el asombro de los colaboradores allí presentes.

El momentazo que ha dado Jonathan (ehermano de Cora de #Secret15E) en #VivaLaVida470.



“Claro que me drogo. Y sabéis cual es mi mayor droga? Cada vez que sale el sol y me hace sentir vivo. Esa es mi mayor droga”



La cara de los colaboradores 😂



pic.twitter.com/2gZHmaJck4 — M 📺 (@casasola_89) January 15, 2022

Pero el hermano de Cora no solo eclipsó al público por su defensa, sino por su historia. Y es que el reguetonero contó que además de tener una infancia complicada tras la muerte de su padre, también tuvo que enfrentarse a una terrible enfermedad: “Tuve cáncer de testículo, el huevo izquierdo y tengo un huevo de goma. Y con ese huevo de goma hago lo que la gente no hace con sus huevos originales. Ante la adversidad estamos obligados a sonreír”.

Esta tarde visita el plató de ‘Sálvame’, postulándose así como la nueva estrella de la cadena. Lo que hace sospechar a los seguidores de ‘Secret Story’ que Jonathan sea el concursante sorpresa que entre a la casa de los secretos.